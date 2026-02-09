City dobylo Anfield po 23 rokoch. Ak by sme prehrali, stratili by sme šancu na titul, vraví Silva

Futbalisti Manchestru City sa radovali pred plnými tribúnami slávneho Anfieldu z trojbodového zisku proti domácemu FC Liverpool po takmer 23 rokoch.
Mužstvo trénera Pepa Guardiolu víťazstvom 2:1 nedopustilo ďalšiu stratu v súboji o titul s londýnskym Arsenalom, na ktorý stráca šesť bodov.
Portugalský stredopoliar Bernardo Silva sa po stretnutí vyjadril, že ak by jeho tím v Liverpoole prehral, boj o titul by sa pre City s veľkou pravdepodobnosťou skončil.
Naposledy vyhrali počas pandémie
ManCity síce vyhrali v domovskom stánku „The Reds“ v sezóne 2020/21, duel sa však hral za zatvorenými dverami bez divákov v období obmedzení spôsobených pandémiou Covidu-19. „To sa nepočíta, však?,“ žartoval Guardiola na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho tím dosiahol v nedeľu obrat za necelých desať minút. Domácich poslal do vedenia v 74. minúte maďarský stredopoliar Dominik Szoboszlai, v 84. minúte vyrovnal Silva a v tretej minúte nadstavenia z penalty rozhodol nórsky kanonier Erling Haaland.
„Je tu veľmi ťažké vyhrať, pretože Anfield je Anfield. Tradícia, história, diváci. Vždy to tu vyzerá byť menšie, tesnejšie a ihrisko nevyzerá ako náš Etihad Stadium,“ uviedol španielsky kormidelník po stretnutí podľa BBC.
Sériový šampión z rokov 2020 až 2024 vedel, že prípadná prehra s Liverpoolom a deväťbodová strata na rozbehnutý Arsenal by mohla znamenať príliš veľké sústo.
„Mám pocit, že celý tím si uvedomoval pred zápasom, že ak prehráme, boj o titul bude pravdepodobne na konci. Cítili sme, že musíme vyhrať,“ povedal Silva. „Citizens“ už po niekoľký raz v sezóne poľavili v druhom dejstve, zachránil ich až neskorý nápor.
Musia zlepšiť výsledky
„V druhom polčase sme tlačili vysoko a hrali dobrý futbal. Veľmi sme sa zlepšili, ale musíme zlepšiť aj výsledky,“ vyhlásil tréner Liverpoolu Arne Slot, ktorého tím naplno bodoval iba v jednom z uplynulých siedmich ligových stretnutí a čaká ho tuhý boj o miestenku do niektorej z európskych klubových súťaží.
City vie, aké je to doháňať výraznejšie bodové manko na Arsenal. „Kanonieri“ sa usilujú o svoj prvý titul po 22 rokoch, v sezóne 2023/24 viedli tabuľku pred City s dostatočným predstihom, napokon sa však museli v súboji o titul skloniť.
Teraz majú „Gunners“ opäť všetko vo svojich rukách, no do konca zostáva ešte 13 duelov vrátane vzájomnej konfrontácie v 33. kole na pôde City.
„Boli by sme sklamaní, ak by sme tu nevyhrali a všetky otázky o boji o titul by sa opakovali. Šesťbodová strata je lepšia ako deväť. Stále je to však veľa, keď zvážime, aký je Arsenal silný vo všetkých smeroch. Všetko, čo môžeme urobiť, je dýchať Arsenalu na krk a skúsiť využiť ich prípadnú chybu,“ uvedomoval si Guardiola.