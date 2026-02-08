VIDEO: Nádherný priamy kop body nepriniesol. Liverpool zbabral záver šlágra proti Citizens

Erling Haaland oslavuje gól.
Erling Haaland oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. feb 2026 o 19:54
ShareTweet0

Výhru Manchestru City pečatil v nadstavenom čase Haaland.

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom šlágri anglickej Premier League na trávniku FC Liverpool 2:1.

Na Anfield Road otočili skóre v závere stretnutia, keď najskôr vyrovnal Bernardo Silva a v nadstavenom čase strelil víťazný gól Erling Haaland z pokutového kopu.

Domáci boli v prvom polčase menej výrazní ako „citizens“, ale po zmene strán sa viac dostávali do príležitostí práve oni.

Prvý gólový moment napokon prišiel v 74. minúte, keď sa Dominik Szoboszlai blysol prudkou strelou z priameho kopu.

Z veľkej vzdialenosti zatočil loptu do pravej strany a brankárovi Gianluigimu Donnarummovi nedal žiadnu šancu.

VIDEO: Gól Dominika Szoboszlaia

„The Reds“ sa však dlho netešili. Vyrovnanie prišlo o desať minút neskôr, keď Haaland predĺžil center Matheusa Nunesa na osamoteného Silvu.

Nórsky kanonier napokon rozhodol o osude zápasu, keď rozhodca odpískal faul brankára Alissona. V dramatickom závere ešte videl červenú kartu Szoboszlai.

Hráči City vyhrali druhý z uplynulých siedmich ligových duelov a na lídra tabuľky Arsenal Londýn strácajú na druhej priečke šesť bodov. Liverpool je šiesty.

V ďalšom stretnutí zvíťazili hráči Crystal Palace na trávniku Brightonu 1:0. Na plný bodový zisk v najvyššej anglickej súťaži čakali desať zápasov, naposledy sa tešili z ligového triumfu takmer presne pred dvoma mesiacmi. Víťazný gól vsietil v 61. minúte Senegalčan Ismaila Sarr.

Premier League - 25. kolo

FC Brighton - Crystal Palace 0:1 (0:0)

Gól: 61. Sarr

FC Liverpool - Manchester City 1:2 (0:0)

Góly: 74. Szoboszlai - 84. Silva, 90.+3 Haaland (z 11 m), ČK: 90.+13 Szoboszlai

Tabuľka Premier League

Premier League

    Erling Haaland oslavuje gól.
    Erling Haaland oslavuje gól.
    VIDEO: Nádherný priamy kop body nepriniesol. Liverpool zbabral záver šlágra proti Citizens
    dnes 19:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Nádherný priamy kop body nepriniesol. Liverpool zbabral záver šlágra proti Citizens