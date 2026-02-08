VIDEO: Nádherný priamy kop body nepriniesol. Liverpool zbabral záver šlágra proti Citizens

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom šlágri anglickej Premier League na trávniku FC Liverpool 2:1.
Na Anfield Road otočili skóre v závere stretnutia, keď najskôr vyrovnal Bernardo Silva a v nadstavenom čase strelil víťazný gól Erling Haaland z pokutového kopu.
Domáci boli v prvom polčase menej výrazní ako „citizens“, ale po zmene strán sa viac dostávali do príležitostí práve oni.
Prvý gólový moment napokon prišiel v 74. minúte, keď sa Dominik Szoboszlai blysol prudkou strelou z priameho kopu.
Z veľkej vzdialenosti zatočil loptu do pravej strany a brankárovi Gianluigimu Donnarummovi nedal žiadnu šancu.
VIDEO: Gól Dominika Szoboszlaia
„The Reds“ sa však dlho netešili. Vyrovnanie prišlo o desať minút neskôr, keď Haaland predĺžil center Matheusa Nunesa na osamoteného Silvu.
Nórsky kanonier napokon rozhodol o osude zápasu, keď rozhodca odpískal faul brankára Alissona. V dramatickom závere ešte videl červenú kartu Szoboszlai.
Hráči City vyhrali druhý z uplynulých siedmich ligových duelov a na lídra tabuľky Arsenal Londýn strácajú na druhej priečke šesť bodov. Liverpool je šiesty.
V ďalšom stretnutí zvíťazili hráči Crystal Palace na trávniku Brightonu 1:0. Na plný bodový zisk v najvyššej anglickej súťaži čakali desať zápasov, naposledy sa tešili z ligového triumfu takmer presne pred dvoma mesiacmi. Víťazný gól vsietil v 61. minúte Senegalčan Ismaila Sarr.
Premier League - 25. kolo
FC Brighton - Crystal Palace 0:1 (0:0)
Gól: 61. Sarr
FC Liverpool - Manchester City 1:2 (0:0)
Góly: 74. Szoboszlai - 84. Silva, 90.+3 Haaland (z 11 m), ČK: 90.+13 Szoboszlai