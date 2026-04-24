Nemecká trénerka čaká na prvý úspech. Union stále nemá istú záchranu

Marie-Louise Etová
ČTK|24. apr 2026 o 23:03
ShareTweet0

Berlínčania hladko prehrali v Lipsku.

Bundesliga - 31. kolo

RB Lipsko - 1. FC Union Berlín 3:1 (2:0)

Góly: 22. Finkgräfe, 25. Cardoso, 63. Baku – 78. Doekhi

Futbalisti Unionu Berlín prehrali aj druhý zápas pod vedením trénerky Marie-Louise Etovej. V predohrávke 31. kola nemeckej ligy podľahli v Lipsku 1:3 a stále ešte môžu mať starosti so záchranou.

V neúplnej tabuľke im patrí 11. miesto s náskokom šiestich bodov na barážovú 16. priečku.

Lipsko si piatou výhrou za sebou upevnilo tretiu pozíciu a priblížilo sa na dva body druhému Dortmundu, ktorý v nedeľu nastúpi proti Freiburgu. Bundesligový titul už v predstihu oslavuje Bayern Mníchov.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Nemecká trénerka čaká na prvý úspech. Union stále nemá istú záchranu