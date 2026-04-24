Nemecká trénerka čaká na prvý úspech. Union stále nemá istú záchranu

Bundesliga - 31. kolo
RB Lipsko - 1. FC Union Berlín 3:1 (2:0)
Góly: 22. Finkgräfe, 25. Cardoso, 63. Baku – 78. Doekhi
Futbalisti Unionu Berlín prehrali aj druhý zápas pod vedením trénerky Marie-Louise Etovej. V predohrávke 31. kola nemeckej ligy podľahli v Lipsku 1:3 a stále ešte môžu mať starosti so záchranou.
V neúplnej tabuľke im patrí 11. miesto s náskokom šiestich bodov na barážovú 16. priečku.
Lipsko si piatou výhrou za sebou upevnilo tretiu pozíciu a priblížilo sa na dva body druhému Dortmundu, ktorý v nedeľu nastúpi proti Freiburgu. Bundesligový titul už v predstihu oslavuje Bayern Mníchov.
Súvisiaci článok
Nezlyhá ako trénerka, ale ako žena, boja sa Nemci. Futbal má problém so sexizmom, píšu