Koniec Rakúska mal trpkú príchuť, Turecko ospevuje dvojgólového hrdinu

Platilo to aj o takmer gólovej hlavičke Christopha Baumgartnera z poslednej minúty nadstaveného času, s ktorou si bravúrne poradil turecký brankár Mert Günok. Črtajúca sa prvá štvrťfinálová účasť v histórii ME sa rozplynula v lipskom daždi, napísali rakúske médiá.



"Neskutočne až groteskne pôsobí skutočnosť, že sme prehrali zápas, do ktorého sme tak veľa investovali. Boli sme aktívni, vytvárali si šance, ale nepremenili sme ich. Nemyslím si, že postúpilo lepšie mužstvo, ale to už nezmeníme.

Play-off nie je o kráse, ale o využití šancí. Najmä za stavu 1:2 sme ich mali veľa a tá z posledných sekúnd vyznela až neuveriteľne, ako si s tým brankár súpera poradil," uviedol Ralf Rangnick z lavičky Rakúska na webe ORF.

"Je to trpké, ako sme si zápas nechali pretiecť pomedzi prsty. Turci mali azda len dva rohové kopy, ale strelili po nich góly. Gratulujem im, lebo počas 90 minút neváhali položiť aj svoje životy na ihrisku a ubránili, čo sa ubrániť dalo," skonštatoval rakúsky kapitán Marko Arnautovic.

"Pri svojich góloch som využil to, čo som sa naučil o rakúskej hre. Vďaka patrí asistentovi trénera Selcukovi Sahinovi, ktorý nás upozornil na slabiny súpera. Potom sme to už len aplikovali v praxi pri rohových kopoch," ozrejmil dvojgólový turecký hrdina Demiral.