Mužom zápasu boli fanúšikovia, hovorí hrdina Prešova. Domáci diváci milo prekvapili aj Fodreka

PREŠOV. Aj druhý domáci zápas nováčika z Prešova priniesol nezabudnuteľný večer.
Ten odštartoval známy folklórny súbor Šarišan, s ktorým šesťtisícový zbor v hľadisku pri nástupe mužstiev zaspieval jednu z najznámejších ľudových piesní regiónu „A od Prešova“.
„Samozrejme, vyrástol som tu, takže tú pesničku mám v krvi. Zaspieval som si, navyše som mal na nástupe pri sebe syna, takže to bol krásny večer,“ pousmial sa domáci kapitán Patrik Šimko po zápase pri otázke, či si spieval.
Zápas sa napokon skončil bezgólovou remízou, hoci bližšie k víťazstvu bola Dunajská Streda, ktorá trikrát nastrelila konštrukciu bránky a pri ďalších šanciach domácich podržal brankár Pavol Bajza.
„Mužom zápasu boli fanúšikovia. Bol som kade tade, ale to čo dokážu predviesť tu, je neskutočné. Oni nás zase doviedli k bodu, ako proti Slovanu, tak aj teraz.
Ale takisto musím pochváliť chalanov, išli na dno, niektorí dostávali kŕče, ale ubránili sme a ten bod sme si zaslúžili,“ odmietol Bajza po zápase označenie „muž zápasu“.
VIDEO: Zostrih zápasu Tatran Prešov - DAC Dunajská Streda
Bajzovi futbal opäť chutí
„Majú vpredu kvalitných a rýchlych hráčov. Vznikli tam nejaké situácie, ktoré som musel vyriešiť, pri niektorých ma zachránili tyčky s brvnom.
Aj to patrí k futbalu a pomohlo nám to k bodu. Ale dnes to bol taký zápas, že by sme možno gól nedostali ďalšie dva dni,“ povedal Bajza, ktorý je aj podľa trénera Hyneka aktuálne v pozícii prešovskej brankárskej jednotky.
Skúsený brankár sa po nie príliš úspešnom pôsobení v Podbrezovej, kde veľa šancí nedostal, prezentuje v úvode sezóny vynikajúcimi výkonmi.
„Opäť mi futbal chutí a prichádza pohoda, ktorú mi v Podbrezovej zobrali. Nedostal som tam šancu, ani dodnes neviem kvôli čomu, ale to už je za mnou, dívam sa dopredu a som šťastný za to, že tu môžem byť, že môžem chytať a môžem pomáhať mužstvu,“ zdôraznil Bajza.
Vyhrali fanúšikovia
Fanúšikov a atmosféru chválil aj tréner Jaroslav Hynek. „Skvelá atmosféra. Chceli sme podať kvalitný bojovný výkon. Vedeli sme, akú silu má súper na lopte a pripravovali sme sa na to.
Fanúšikovia nás opäť hnali a patrí im obrovská vďaka za to, ako sa tej svojej úlohy v zápase zhostili. Myslím si, že dnes vyhrali oni,“ dodal.
K samotnému zápasu dodal, že jeho tím si určite nezaslúžil vyhrať.
„Úvodných desať minút sme mali fajn, dokázali sme sa dostať do pressingu a nejakým spôsobom súpera pritlačiť. Získavali sme lopty, išli do nejakých prechodov, ale nič sme z toho nevytvorili, žiadnu veľkú šancu.
Potom sa súper dostal do svojej hry, zatlačil nás a tú aktivitu jednoznačne vyšperkoval dvoma tyčkami a jednou skvelou strelou, pri ktorej nás podržal Bajza.
V druhom polčase sme išli do hlbšieho bloku a myslím, že v tom sa nám podarilo ten zápas kontrolovať, až na tú ďalšiu nastrelenú tyčku.
Nejaké kontry sme do finále mali, možno sme boli blízko niečoho, čo by ten zápas zlomilo, ale nestalo sa nič a myslím, že sa tak nestalo správne.
Dnes, aj vzhľadom na vývoj zápasu, sme si nezaslúžili vyhrať, takže remíza je pre nás veľkou odmenou. Berieme ju a chceme sa od toho odraziť ďalej,“ priznal Hynek.
Teraz musia ukázať viac
Nováčik Niké ligy odohral prvé štyri zápasy so štyrmi najlepšími mužstvami predchádzajúcej sezóny a získal v nich dva body za dve domáce remízy. Nestratil sa ani vonku, keď dvakrát prehral 0:1 na trávniku Žiliny aj Trnavy.
„Tie štyri zápasy boli veľmi náročné a sme radi, že sme ich zvládli bez nejakých debaklov. V tých predchádzajúcich zápasoch sme mali nejaké šance, z ktorých sme mohli streliť gól.
Ale mali sme náročných súperov, možno sme mohli niektoré brejkové situácie riešiť lepšie. Teraz prídu zápasy, ktoré budú bližšie k našej úrovni a ja verím, že sa naši útočníci zobudia. Určite nemusíme panikáriť,“ reagoval Hynek na fakt, že Prešov už v troch zápasoch ani raz neskóroval.
S počtom získaných bodov je spokojný, hoci by bol rád, keby ďalší priviezli minimálne zo Žiliny.
Súhlasí s ním aj brankár Bajza. „Musíme sa pozrieť aj na to, proti komu sme hrali. Musíme sa zlepšiť vpredu a musíme aj nejaký ten gól dať.
Pred sezónou by sme dva body z tých štyroch zápasov brali, ale keď sa pozriem, čo sme predviedli v Žiline alebo v Trnave, tak nám určite jeden bod asi ešte chýba. Musíme to brať s pokorou. Teraz prídu zápasy, v ktorých bodovať musíme,“ nadviazal Bajza na trénera.
Najprv viazla obrana, teraz útok
Spokojný po štyroch zápasoch je aj kapitán Šimko. „Aj s tou atmosférou a všetkým tým futbalovým boomom, čo sa tu v Prešove momentálne deje.
V prvom zápase bola vpredu súhra veľmi dobrá, pokračovalo to aj v druhom, ale už v treťom sme sa v koncovke trápili. A možno tam teraz trošku tá súhra vpredu viazne, ale ja verím, že sa to zlepší.
V začiatku nám viazla obrana, tak sa to jednoducho strieda. Zase sa to posunie a útok nám pomôže,“ verí kapitán.
V zápase mal z Prešovčanov najbližšie ku gólu Filip Souček. Jeho strelu spoza šestnástky desať minút pred koncom prvého polčasu vyškriabal spod brvna brankár hostí Leandro Filipe.
„Mohlo to tam padnúť, keby lopta letela viac do strany. Ale musíme uznať aj silu súpera na lopte, za mňa je to v tomto smere jeden z najkvalitnejších súperov v slovenskej lige,“ vyslovil uznanie hosťom Souček, ktorý zatiaľ po troch zápasoch bez gólu nepripúšťa tlak na ofenzívu Prešova.
„Nemyslím si, že je nejaký psychický blok. Mali sme na začiatku ťažkých súperov. Musíme si tých šancí vypracovať viac, aby sme dali gól, hlavne doma.
Ale verím, že zápasy, v ktorých dáme góly ešte prídu a hlavne tie zápasy doma budeme zvládať,“ dodal český stredopoliar.
V Prešove to bude mať ťažké každý
Skvelú atmosféru u nováčika si pochvaľovali aj hostia.
„Chcem najprv poďakovať ľuďom, ktorí prišli na štadión, bola tu naozaj super futbalová atmosféra. Myslím si, že obe mužstvá si ju užili, Škoda, že diváci nevideli žiadny gól.
Ale na druhej strane videli veľa šancí a za mňa to bol super zápas. Ale sme sklamaní. Mali sme zase veľa šancí, ktoré sme nedokázali vyriešiť.
Ale verím, že tie góly prídu, lebo tú kvalitu máme,“ povedal po zápase dunajskostredský kapitán Taras Kačaraba, podľa ktorého to bude mať u nováčika ťažké každé mužstvo.
„Musím povedať, že všetky mužstvá, ktoré prídu na tento štadión, to budú mať veľmi ťažké. Ukázali to už v prvom zápase so Slovanom, ukázali to aj v zápasoch vonku, hoci sa im nepodarilo priviezť žiadne body. A ukázali to aj dnes,“ dodal ukrajinský stopér.
Musia nájsť efektivitu
Pre trénera hostí Branislava Fodreka bolo príjemným prekvapením, že z vypredaných tribún nepočul žiadnu negatívnu reakciu, čo pri zápasoch Dunajskej Stredy na ihriskách súperov nie je časté.
„Chcel by som najprv vyzdvihnúť tú atmosféru, ktorá bola v zápase. Nebola tam ani jedna negatívna reakcia. Z tohto pohľadu to bolo aj pre nás prijemné prekvapenie.
Takisto by som pochválil našich fanúšikov, ktorí nás prišli povzbudiť a bolo ich počuť. Chceli sme sa im odvďačiť dobrým výkonom a víťazstvom.
Znovu sme hrali dobrý zápas, boli sme aktívnejší. Jediné, čo tomu chýbalo, boli góly, hoci nám tam zvonili nejaké tyčky. Takže z tohto pohľadu som dnes sklamaný,“ hodnotil Fodrek.
Priznal, že v úvode sezóny jeho mužstvo trápi nepremieňanie šancí.
„Tak to niekedy vo futbale býva. Niekedy máte dve šance, dáte dva góly, inokedy máte päť situácií a nedáte gól.
Musíme ísť ďalej, musíme na tom pracovať a ja pevne uverím, že to zlomíme. Trošku nás to trápi.
Možno tá efektivita, ktorá nás zdobila predtým, nám teraz chýba a na gól potrebujeme veľa šancí,“ dodal Fodrek.
Je možné, že po zápase v Prešove, bude v ofenzíve Dunajskej chýbať útočník Matej Trusa.
Po súboji s domácim Filipom Součekom ho z ihriska vyniesli na nosidlách a zo štadióna ho po zápase viezla sanitka na vyšetrenia do nemocnice.
„Ja pevne verím, že je to len silné nakopnutie, hoci nemohol na tú nohu našľapovať,“ povedal o stave Trusu tréner Fodrek.