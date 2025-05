ONLINE: MŠK Púchov - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 26. kolo)

Dnes je na programe posledné 26. kolo MONACObet ligy, ktoré definitívne rozhodne o zostupujúcom do tretej ligy. Opačným smerom, teda do Niké ligy už má istý postup Prešov a do baráže o postup postúpili Zlaté Moravce.



Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu v ktorom Púchov hostí Petržalku. Duel sa začína o 17:00.



Oba tímy delí od seba jeden bod. Petržalka je piata s 37 bodmi na konte, Púchov je šiesty a bodov má 36.



Púchovčania vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Z. Moravce 2:1.



Petržalka v uplynulých dvoch dueloch remizovala, naposledy si body delila s Malženicami po výsledku 0:0.