ONLINE: MŠK Púchov - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo - dohrávka)

PÚCHOV. Futbalisti MŠK Púchov a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú dohrávku zápasu 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Púchov - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, dohrávka, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
21.11.2025 o 13:00
17. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Šandrik, Melicher.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu dohrávky 17. kola MONACObet ligy medzi MŠK Púchov a OFK Dynamo Malženice. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Púchov je po 16. kolách na poslednom mieste so ziskom 14 bodov. Zo 16 odohraných zápasov má na konte 3 výhry, 5 remíz a 8 prehier. Naposledy remizoval na trávniku Slovana B 1:1.
Malženice sú na 11. mieste so ziskom 21 bodov. Zo 16 odohraných zápasov majú na konte 6 výhier, 3 remízy a 7 prehier. Naposledy remizovali na domácom trávniku s Pohroním 0:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli na začiatku augusta tohto roka. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešili Malženice.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FC PetržalkaFC Petržalka
17
7
3
7
24:21
24
V
P
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
6
3
8
30:31
21
P
P
V
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
17
4
5
8
23:33
17
V
P
P
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
4
5
8
18:32
17
P
R
R
P
P
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
R
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body