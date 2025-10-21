Napätie pred Ligou majstrov. Polícia zadržala takmer 200 fanúšikov Neapola

Fanúšikovia Neapola
Fanúšikovia Neapola (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2025 o 10:54
ShareTweet0

Zápas je označený za vysokorizikový.

EINDHOVEN. Polícia v Eindhovene zadržala v pondelok večer 180 fanúšikov SSC Neapol pre obavy z nepokojov pred zápasom futbalovej Ligy majstrov medzi domácim PSV a talianskym klubom. V utorok o tom informovala agentúra AP.

Polícia v holandskom meste v príspevku na sociálnej sieti uviedla, že fanúšikov zadržala v centre mesta a autobusmi ich odviezla na policajnú stanicu na vypočúvanie, pretože ich správanie viedlo k narušeniu verejného poriadku.

Policajti taktiež zadržali asi štyroch fanúšikov PSV na inom mieste. Úrady v Eindhovene označili utorkový zápas za vysokorizikový z hľadiska možných výtržností.

Primátor Jeroen Dijsselbloem minulý týždeň vyhlásil centrum Eindhovenu a okolie štadióna PSV za zónu so zvýšeným bezpečnostným rizikom pre obavy z potýčok medzi fanúšikmi.

Tento krok dáva polícii v oblasti rozšírené právomoci na monitorovanie davu a osobné prehliadky fanúšikov kvôli zbraniam a pyrotechnike.

PSV je po dvoch zápasoch s jednou prehrou a jednou remízou na 27. mieste 36-člennej tabuľky Ligy majstrov.

Neapol, ktorému pre zranenie chýba slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, má na konte víťazstvo a prehru a nachádza sa na 19. priečke. Duel je na programe v utorok o 21.00 h.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Fanúšikovia Neapola
    Fanúšikovia Neapola
    Napätie pred Ligou majstrov. Polícia zadržala takmer 200 fanúšikov Neapola
    dnes 10:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Napätie pred Ligou majstrov. Polícia zadržala takmer 200 fanúšikov Neapola