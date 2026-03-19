Lyon sa pripravil o postup červenou kartou. Greif patril k najlepším hráčom

Sportnet, TASR|19. mar 2026 o 20:41
ShareTweet0

Futbalisti Olympique Lyon v zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom vypadli v osemfinále Európskej ligy.

Vo štvrtkovom odvetnom zápase prehrali so Celtou Vigo 0:2 a v súťaži skončili po celkovom skóre 1:3.

Španielsky tím sa vo štvrťfinále stretne s Freiburgom, ktorý vyradil KRC Genk z Belgicka.

Po minulotýždňovej remíze 1:1 sa začínalo odznova a výhodu domáceho prostredia mal Lyon.

V drese francúzskeho tímu však videl v 19. minúte červenú kartu stopér Moussa Niakhate po šľapáku na Javiera Ruedu.

Práve krídelník Celty po hodine hry otvoril skóre, keď sa presadil z hranice malého vápna do odkrytej brány.

V nadstavenom čase spečatil víťazstvo hostí striedajúci Ferran Jutgla. Lyonu nepomohol ani skvelý výkon Greifa, ktorý si pripísal šesť úspešných zákrokov.

Hráči Freiburgu potvrdili dobrú formu v domácom prostredí. Do odvety šli s gólovým mankom, ale po prvom polčase viedli 2:1 a celkové skóre bolo priebežne vyrovnané.

Po zmene strán spečatila vysoký triumf 5:1 a postup bundesligistu trojica Vincenzo Grifo, Juito Suzuki a Maximilian Eggestein.

Európska liga - odvety osemfinále

SC Freiburg - KRC Genk 5:1 (2:1)

Góly: 19. Ginter, 25. Matanovič, 53. Grifo, 56. Suzuki, 79. Eggestein - 39. Smets

/prvý zápas 0:1, postúpil Freiburg/

Olympique Lyon - Celta Vigo 0:2 (0:0)

Gól: 61. Rueda, 90.+2 Jutgla

ČK: 19. Niakhate, 90.+6 Tagliafico (obaja Lyon) po 2. ŽK

/prvý zápas 1:1, postúpila Celta Vigo/

FC Midtjylland - Nottingham Forest 1:2x (0:1)

Góly: 69. Erlić (Cho Gue-sung) – 41. N. Domínguez (Milenković), 52. Yates (McAtee)

/prvý zápas 1:0, postúpil XXX/

Európska liga

    Hráči Mainzu oslavujú gól.
    Olomouc sa nepostaral o prekvapenie. Celje nedokázalo dohnať veľkú stratu
    dnes 20:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Lyon sa pripravil o postup červenou kartou. Greif patril k najlepším hráčom