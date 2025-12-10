Ajax otočil zápas na pôde azerbajdžanského tímu. Triumfoval aj dánsky majster

Futbalisti Ajaxu Amsterdam získali svoje prvé tri body v tohtoročnej edícii Ligy majstrov.
Holandský tím v stredu zdolal v azerbajdžanskom Baku domáci Karabach 4:2 po obrate v záverečnej štvrťhodine, pričom dvakrát skóroval Oscar Gloukh.
V 10. minúte sa ujal vedenia Karabach, keď Camilo Duran z hranice šestnástky preloboval českého brankára Vítězslava Jaroša v bráne Ajaxu.
V 39. minúte vyrovnal na polčasových 1:1 po vydarenej kombinácii strelou od tyče Kasper Dolberg, ale domáci si v hneď v úvode druhého dejstva prinavrátili vedenie zásluhou Matheusa Silvu. Hostia z Amsterdamu však predviedli silný záver.
V 79. minúte vyrovnal na 2:2 Gloukh, o 4 minúty neskôr dokonal obrat Anton Gaaei a v 90. minúte ešte pridal poistku svojím druhým presným zásahom Gloukh.
Aj v druhom z úvodných stredajších stretnutí uspeli hostia. Kodaň išla na pôde Villarrealu do vedenia už v 2. minúte zásluhou Mohameda Elyounoussiho.
V 47. minúte síce vyrovnal na 1:1 zblízka v sklze Santi Comesana, ale už v 48. minúte prinavrátil dánskemu tímu vedenie z blízkosti bieleho bodu Elias Achouri. Gólové hody pokračovali v 56. minúte, kedy vyrovnal na 2:2 Tanitoluwa Oluwaseyi.
„Žltá ponorka“ si ale druhý bod nepripísala, keďže v 90. minúte si Andreas Cornelius našiel v pokutovom území odrazenú loptu a rozhodol o druhom víťazstve pre Kodaň v aktuálnom ročníku LM.
Villarreal tak má naďalej na konte len jeden bod, hoci v španielskej La Lige ťahá sériu šiestich víťazstiev.
6. kolo Ligy majstrov - streda, 10. december
CF Villarreal - FC Kodaň 2:3 (0:1)
Góly: 47. Comesana, 56. Oluwaseyi - 2. Elyounoussi, 48. Achouri, 90. Cornelius
FK Karabach - Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)
Góly: 10. Duran, 47. Silva - 39. Dolberg, 79. a 90. Gloukh, 83. Gaaei