Konferenčná liga štartuje bez slovenských tímov. Kto bude súperom Dunajskej Stredy?

Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: DAC 1904﻿)
TASR|9. júl 2026 o 00:00
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Spartaku žreb už pridelil do druhého predkola nenasadený bulharský CSKA 1948 Sofia.

Úvodné predkolo nadchádzajúceho ročníka futbalovej Konferenčnej ligy 2026/27 vyvrcholí vo štvrtok.

Celkovo bolo na programe 26 stretnutí, v tejto fáze bez slovenskej účasti. FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava začnú svoje pôsobenie až v druhom predkole.

Najvyšším koeficientom disponuje RFS Riga (12.500 b), ktorá sa predstaví v stredu na pôde severoírskeho Glentoran FC. Ten je papierovo v dolnej polovici medzi nenasadenými tímami, úplne na chvoste je čiernohorský OFK Petrovac (1.316).

Medzi 52 tímami je v tejto fáze zastúpených 25 krajín, podľa trhovej hodnoty kádra je na tom najlepšie azerbajdžanská Zira pred Rigou.

Na opačnom konci v tomto ukazovateli figurujú waleskí Connah’s Quay Nomads. V pozícii úplných nováčikov sú albánsky AF Elbasani, kazašský FK Jelimaj Semej a luxemburský FC Mondorf-les-Bains.

Prvý menovaný už absolvoval v utorok duel proti bieloruskému BATE Borisov, remizoval 1:1 a v odvete bude mať miernu výhodu neutrálneho azerbajdžanského prostredia.

Slovenský vicemajster DAC Dunajská Streda si bude chcieť napraviť chuť po predošlých neúspechoch v kvalifikáciách európskych súťaží.

V posledných troch rokoch ho najprv vyradili prví súperi a vlani si predkolo KL ani nezahral pre nezrovnalosti vo vlastníckych pomeroch.

Na Žitnom ostrove sa bude v stredu upierať zrak na duel medzi bosnianskym Velež Mostar a moldavským FC Milsami Orhei. Nasadeným tímom je Mostar a v prípade oboch súperov bude DAC v pozícii favorita, aj keď v pozícii nenasadeného tímu.

Spartaku žreb už pridelil do druhého predkola nenasadený bulharský CSKA 1948 Sofia.

Vlani boli „andeli“ v treťom predkole tejto súťaže a jej hlavnú fázu hrali naposledy na jeseň 2023, ešte v nerozšírenom formáte 32 tímov.

Druhé zápasy úvodného kvalifikačného kola sú na programe od utorka 14. júla do štvrtka 16. júla.

Zápasy prvého predkola

Utorok 7. júla:

UNA Strassen - SP La Fiorita (1. zápas: 1:0)

AF Elbasani - BATE Borisov (1. zápas: 1:1)

Streda 8. júla:

Zira FK - FC Torpedo Kutaisi

FC Differdange 03 - Ilves Tampere

Connah's Quay Nomads - FC Ballkani

Štvrtok 9. júla:

Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar

FC Alaškert - FK Jelimaj Semej

FK Liepaja - FK Dečič Tuzi

FC Dila Gori - Virtus AC

FC Hegelmann - Paide Linnameeskond

Nomme Kalju FC - Linfield FC

Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan

Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo

Bohemians FC - St Joseph's FC

Velež Mostar - FC Milsami Orhei

FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi

Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn

Europa FC - KF Škendija

Vllaznia Škodra - FC Mališeva

Glentoran FC - RFS Riga

Penybont FC - FC Santa Coloma

OFK Petrovac - FK Žalgiris Vilnius

NSÍ Runavik - Ħamrun Spartans FC

FK Sarajevo - FC Inter Turku

Stjarnan FC - Víkingur Gota

Dinamo Tirana - FC Astana

Konferenčná liga

    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Konferenčná liga štartuje bez slovenských tímov. Kto bude súperom Dunajskej Stredy?
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