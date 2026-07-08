Konferenčná liga štartuje bez slovenských tímov. Kto bude súperom Dunajskej Stredy?

Úvodné predkolo nadchádzajúceho ročníka futbalovej Konferenčnej ligy 2026/27 vyvrcholí vo štvrtok.
Celkovo bolo na programe 26 stretnutí, v tejto fáze bez slovenskej účasti. FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava začnú svoje pôsobenie až v druhom predkole.
Najvyšším koeficientom disponuje RFS Riga (12.500 b), ktorá sa predstaví v stredu na pôde severoírskeho Glentoran FC. Ten je papierovo v dolnej polovici medzi nenasadenými tímami, úplne na chvoste je čiernohorský OFK Petrovac (1.316).
Medzi 52 tímami je v tejto fáze zastúpených 25 krajín, podľa trhovej hodnoty kádra je na tom najlepšie azerbajdžanská Zira pred Rigou.
Na opačnom konci v tomto ukazovateli figurujú waleskí Connah’s Quay Nomads. V pozícii úplných nováčikov sú albánsky AF Elbasani, kazašský FK Jelimaj Semej a luxemburský FC Mondorf-les-Bains.
Prvý menovaný už absolvoval v utorok duel proti bieloruskému BATE Borisov, remizoval 1:1 a v odvete bude mať miernu výhodu neutrálneho azerbajdžanského prostredia.
Slovenský vicemajster DAC Dunajská Streda si bude chcieť napraviť chuť po predošlých neúspechoch v kvalifikáciách európskych súťaží.
V posledných troch rokoch ho najprv vyradili prví súperi a vlani si predkolo KL ani nezahral pre nezrovnalosti vo vlastníckych pomeroch.
Na Žitnom ostrove sa bude v stredu upierať zrak na duel medzi bosnianskym Velež Mostar a moldavským FC Milsami Orhei. Nasadeným tímom je Mostar a v prípade oboch súperov bude DAC v pozícii favorita, aj keď v pozícii nenasadeného tímu.
Spartaku žreb už pridelil do druhého predkola nenasadený bulharský CSKA 1948 Sofia.
Vlani boli „andeli“ v treťom predkole tejto súťaže a jej hlavnú fázu hrali naposledy na jeseň 2023, ešte v nerozšírenom formáte 32 tímov.
Druhé zápasy úvodného kvalifikačného kola sú na programe od utorka 14. júla do štvrtka 16. júla.
Zápasy prvého predkola
Utorok 7. júla:
UNA Strassen - SP La Fiorita (1. zápas: 1:0)
AF Elbasani - BATE Borisov (1. zápas: 1:1)
Streda 8. júla:
Zira FK - FC Torpedo Kutaisi
FC Differdange 03 - Ilves Tampere
Connah's Quay Nomads - FC Ballkani
Štvrtok 9. júla:
Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar
FC Alaškert - FK Jelimaj Semej
FK Liepaja - FK Dečič Tuzi
FC Dila Gori - Virtus AC
FC Hegelmann - Paide Linnameeskond
Nomme Kalju FC - Linfield FC
Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan
Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo
Bohemians FC - St Joseph's FC
Velež Mostar - FC Milsami Orhei
FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi
Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn
Europa FC - KF Škendija
Vllaznia Škodra - FC Mališeva
Glentoran FC - RFS Riga
Penybont FC - FC Santa Coloma
OFK Petrovac - FK Žalgiris Vilnius
NSÍ Runavik - Ħamrun Spartans FC
FK Sarajevo - FC Inter Turku
Stjarnan FC - Víkingur Gota
Dinamo Tirana - FC Astana