Dunajskej Strede sa rysuje balkánsky súper, Trnavu čaká klub z bulharskej metropoly

Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: DAC 1904﻿)
TASR|17. jún 2026 o 14:47
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Vicemajster sa vyhol gréckemu Panathinaikosu či Austrii Viedeň.

Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra FC DAC 1904 Dunajská Streda si v 2. predkole Konferenčnej ligy 2026/2027 zmerajú sily s úspešnejším z dvojice FK Velež Mostar - FC Milsami Orhei.

﻿Ďalší účastník Niké ligy FC Spartak Trnava sa stretne s bulharským FC CSKA 1948 Sofia.

Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Celkom 86 klubov bolo pre potreby žrebu rozdelených do sedem desaťčlenných a dvoch osemčlenných skupín.

Dunajská Streda bola nenasadená v prvej desaťčlennej skupine a mohla dostať aj grécky Panathinaikos FC, chorvátsky HNK Rijeka, rakúsky FK Austria Viedeň či lepší tím z dvojice Europa FC - KF Škendija.

Prvý zápas odohrá vo štvrtok 23. júla doma, v odvete sa o týždeň neskôr predstaví na trávniku súpera.

Spartak bol nasadený tím v prvej z dvoch osemčlenných skupín a žreb mu mohol prideliť aj izraelský Beitar Jerusalem FC alebo úspešnejších z dvojíc PFC Zire - FC Torpedo Kutaisi a FC Alaškert - FC Jelimai Semej. „Andeli“ začnú rovnako ako DAC doma a odvetu odohrajú na pôde súpera.

Žreb Konferenčnej ligy sa týkal aj úradujúceho víťaza Slovnaft Cupu MŠK Žilina, ktorý v prípade neúspechu v 1. predkole Európskej ligy proti HNK Hajduk Split narazí na poľský tím GKS Katowice a tiež začne doma.

Táto dvojica bola nenasadená v piatej desaťčlennej skupine a za prípadného súpera mohla dostať aj belgický KAA Gent, rumunský Fotbal Club FCSB, arménsky FC Noah či FC Tobol z Kazachstanu.

Stredajší žreb určil aj šesť dvojíc majstrovskej vetvy, kde sa predstavia zdolané tímy 1. predkola Ligy majstrov.

Výnimku z týchto 28 mužstiev dostali dve tzv. „šťastné dvojice“, ktoré boli vyžrebované v utorok a v prípade prehry budú hrať rovno v 3. predkole Konferenčnej ligy. Tento rok sú to Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC.

Víťazi vyžrebovaných dvojzápasov postúpia do 3. predkola, pre zdolané tímy sa európske súťaže skončia.

Reakcia na žreb

Robert Klauss, tréner DAC: „Je to zaujímavý žreb. Najskôr si musíme počkať, ktoré z mužstiev zvládne prvé predkolo. Dôležité je, aby sme boli pripravení na oboch možných súperov. Začneme o nich zbierať informácie, budeme analyzovať všetko, od štadióna a podmienok, v ktorých sa bude hrať, až po herný prejav súpera a individuálne kvality jeho futbalistov. Ak hráte proti mužstvu, s ktorým nemáte predchádzajúce skúsenosti, vždy vás môže niečo prekvapiť. My sa však nechceme nechať ničím prekvapiť.“

Antonio Munoz, tréner Spartaka: „CSKA 1948 je kvalitný tím s kvalitnými hráčmi. Máme pred nimi rešpekt, no musia mať aj rešpekt pred nami. Bude to vyrovnaný zápas a budeme v ňom potrebovať najmä podporu fanúšikov. Ich energia vie urobiť rozdiel v Európskych zápasoch ako sú tieto.“

Dvojice 2. predkola KL

majstrovská vetva:

FK Borac Banja Luka/PFC Levski Sofia - FC Petrocub Hincesti/KF Egnatia

KÍ Klaksvík/FC Atert Bissen - Víkingur Reykjavík/ETO FC Győr

ML Vitebsk/Universitatea Craiova - FC Kajrat Almaty/FK Sutjeska Nikšič

FC Flora Tallinn/FC Iberia 1999 Tbilisi - Sabah FK/The New Saints FC

Floriana FC/Shamrock Rovers FC - FK Kauno Žalgiris/FC Drita

FC Vardar Skopje/KuPS Kuopio - FC Ararat-Armenia/Riga FC

hlavná vetva:

HNK Rijeka - CSKA Sofia/Derry City FC

Istanbul Basaksehir FK - FK Sarajevo/FC Inter Turku

FC Lugano - KF Dukagjini

HJK Helsinki - Coleraine FC

Fotbal Club FCSB - FK Auda

Glentoran FC/FC RFS - Karabach FK/Vestri

Raków Čenstochová - Valletta FC

FK Dečič/FK Liepaja - FK Austria Viedeň

Debrecín VSC - Marsaxlokk FC/FC Pjunik

GAIS - FC Nordsjaelland

IFK Göteborg - Caernarfon Town FC/FCI Levadia Tallinn

HNK Hajduk Split/MŠK ŽILINA - GKS Katowice

NK Varaždin - FC Hradec Králové

FC Dila Gori/Virtus A.C. 1964 - Apollon Limassol FC

NK Bravo - Europa FC/KF Škendija

FK Dynamo Kyjev/FC Universitatea Kluž - SK Brann

Shelbourne FC - Nõmme Kalju FC/Linfield FC

Valur - HŠK Zrinjski Mostar

FC Zimbru Kišiňov - FC Noah

FK Mondorf-les-Bains/FC Dinamo Tbilisi - OFK Petrovac/FK Žalgiris

FC Šerif Tiraspoľ/NK Aluminij - FC Dinamo City/FC Astana

FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA - FK Velež Mostar/FC Milsami Orhei

AF Elbasani/FC BATE Borisov - FC Sion

Víkingur/Stjarnan - FC Differdange 03/Ilves Tampere

Motherwell FC - Havnar Bóltfelag

FK Panevežys - FC Tobol

KF Vlaznia/FC Mališeva - Hibernian FC

Neftči Baku PFK - FC Dinamo Minsk/FC Sileks

Paksi FC - Panathinaikos FC

FK Železničar Pančevo - SC Braga

FK Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť - Ajax Amsterdam

FK Polissja Žytomyr - FC Kodaň

LNZ Čerkasy - KAA Gent

Penybont FC/FC Santa Coloma - SK Rapid Viedeň

Hapoel Tel Aviv FC - PFK Ludogorec Razgrad

FC Alaškert/FC Jelimai Semej - CFR 1907 Kluž

Bohemian FC/St Joseph's FC - Connah's Quay Nomads FC/FC Ballkani

FC Hegelmann/Paide Linnameeskond - PFC Zire/FC Torpedo Kutaisi

FC Vaduz - FK Mornar/Atletic Club d'Escaldes

FC SPARTAK TRNAVA - FC CSKA 1948 Sofia

NSÍ Runavík/Hamrun Spartans FC - FC Koper

AEK Larnaka - Beitar Jerusalem FC

FK Partizan Belehrad - FC UNA Strasse/La Fiorita 1967

Ďalšie termíny:

žreb 3. predkola: 20. júla

zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla

žreb play off: 3. augusta

zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta

zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta

žreb skupinovej fázy: 28. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra

2. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra

4. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra

6. zápasy skupinovej fázy: 17. decembra

žreb dvojíc play off*

zápasy play off: 18. a 25. februára

žreb vyraďovacej fázy*

osemfinále: 11. a 18. marca

štvrťfinále: 8. a 15. apríla

semifinále: 29. apríla a 6. mája

finále: 2. júna (Istanbul)

* - dátumy žrebov ešte neboli určené

Konferenčná liga

    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Dunajskej Strede sa rysuje balkánsky súper, Trnavu čaká klub z bulharskej metropoly
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