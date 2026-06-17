Dunajskej Strede sa rysuje balkánsky súper, Trnavu čaká klub z bulharskej metropoly

Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra FC DAC 1904 Dunajská Streda si v 2. predkole Konferenčnej ligy 2026/2027 zmerajú sily s úspešnejším z dvojice FK Velež Mostar - FC Milsami Orhei.
Ďalší účastník Niké ligy FC Spartak Trnava sa stretne s bulharským FC CSKA 1948 Sofia.
Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Celkom 86 klubov bolo pre potreby žrebu rozdelených do sedem desaťčlenných a dvoch osemčlenných skupín.
Dunajská Streda bola nenasadená v prvej desaťčlennej skupine a mohla dostať aj grécky Panathinaikos FC, chorvátsky HNK Rijeka, rakúsky FK Austria Viedeň či lepší tím z dvojice Europa FC - KF Škendija.
Prvý zápas odohrá vo štvrtok 23. júla doma, v odvete sa o týždeň neskôr predstaví na trávniku súpera.
Spartak bol nasadený tím v prvej z dvoch osemčlenných skupín a žreb mu mohol prideliť aj izraelský Beitar Jerusalem FC alebo úspešnejších z dvojíc PFC Zire - FC Torpedo Kutaisi a FC Alaškert - FC Jelimai Semej. „Andeli“ začnú rovnako ako DAC doma a odvetu odohrajú na pôde súpera.
Žreb Konferenčnej ligy sa týkal aj úradujúceho víťaza Slovnaft Cupu MŠK Žilina, ktorý v prípade neúspechu v 1. predkole Európskej ligy proti HNK Hajduk Split narazí na poľský tím GKS Katowice a tiež začne doma.
Táto dvojica bola nenasadená v piatej desaťčlennej skupine a za prípadného súpera mohla dostať aj belgický KAA Gent, rumunský Fotbal Club FCSB, arménsky FC Noah či FC Tobol z Kazachstanu.
Stredajší žreb určil aj šesť dvojíc majstrovskej vetvy, kde sa predstavia zdolané tímy 1. predkola Ligy majstrov.
Výnimku z týchto 28 mužstiev dostali dve tzv. „šťastné dvojice“, ktoré boli vyžrebované v utorok a v prípade prehry budú hrať rovno v 3. predkole Konferenčnej ligy. Tento rok sú to Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC.
Víťazi vyžrebovaných dvojzápasov postúpia do 3. predkola, pre zdolané tímy sa európske súťaže skončia.
Reakcia na žreb
Robert Klauss, tréner DAC: „Je to zaujímavý žreb. Najskôr si musíme počkať, ktoré z mužstiev zvládne prvé predkolo. Dôležité je, aby sme boli pripravení na oboch možných súperov. Začneme o nich zbierať informácie, budeme analyzovať všetko, od štadióna a podmienok, v ktorých sa bude hrať, až po herný prejav súpera a individuálne kvality jeho futbalistov. Ak hráte proti mužstvu, s ktorým nemáte predchádzajúce skúsenosti, vždy vás môže niečo prekvapiť. My sa však nechceme nechať ničím prekvapiť.“
Antonio Munoz, tréner Spartaka: „CSKA 1948 je kvalitný tím s kvalitnými hráčmi. Máme pred nimi rešpekt, no musia mať aj rešpekt pred nami. Bude to vyrovnaný zápas a budeme v ňom potrebovať najmä podporu fanúšikov. Ich energia vie urobiť rozdiel v Európskych zápasoch ako sú tieto.“
Dvojice 2. predkola KL
majstrovská vetva:
FK Borac Banja Luka/PFC Levski Sofia - FC Petrocub Hincesti/KF Egnatia
KÍ Klaksvík/FC Atert Bissen - Víkingur Reykjavík/ETO FC Győr
ML Vitebsk/Universitatea Craiova - FC Kajrat Almaty/FK Sutjeska Nikšič
FC Flora Tallinn/FC Iberia 1999 Tbilisi - Sabah FK/The New Saints FC
Floriana FC/Shamrock Rovers FC - FK Kauno Žalgiris/FC Drita
FC Vardar Skopje/KuPS Kuopio - FC Ararat-Armenia/Riga FC
hlavná vetva:
HNK Rijeka - CSKA Sofia/Derry City FC
Istanbul Basaksehir FK - FK Sarajevo/FC Inter Turku
FC Lugano - KF Dukagjini
HJK Helsinki - Coleraine FC
Fotbal Club FCSB - FK Auda
Glentoran FC/FC RFS - Karabach FK/Vestri
Raków Čenstochová - Valletta FC
FK Dečič/FK Liepaja - FK Austria Viedeň
Debrecín VSC - Marsaxlokk FC/FC Pjunik
GAIS - FC Nordsjaelland
IFK Göteborg - Caernarfon Town FC/FCI Levadia Tallinn
HNK Hajduk Split/MŠK ŽILINA - GKS Katowice
NK Varaždin - FC Hradec Králové
FC Dila Gori/Virtus A.C. 1964 - Apollon Limassol FC
NK Bravo - Europa FC/KF Škendija
FK Dynamo Kyjev/FC Universitatea Kluž - SK Brann
Shelbourne FC - Nõmme Kalju FC/Linfield FC
Valur - HŠK Zrinjski Mostar
FC Zimbru Kišiňov - FC Noah
FK Mondorf-les-Bains/FC Dinamo Tbilisi - OFK Petrovac/FK Žalgiris
FC Šerif Tiraspoľ/NK Aluminij - FC Dinamo City/FC Astana
FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA - FK Velež Mostar/FC Milsami Orhei
AF Elbasani/FC BATE Borisov - FC Sion
Víkingur/Stjarnan - FC Differdange 03/Ilves Tampere
Motherwell FC - Havnar Bóltfelag
FK Panevežys - FC Tobol
KF Vlaznia/FC Mališeva - Hibernian FC
Neftči Baku PFK - FC Dinamo Minsk/FC Sileks
Paksi FC - Panathinaikos FC
FK Železničar Pančevo - SC Braga
FK Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť - Ajax Amsterdam
FK Polissja Žytomyr - FC Kodaň
LNZ Čerkasy - KAA Gent
Penybont FC/FC Santa Coloma - SK Rapid Viedeň
Hapoel Tel Aviv FC - PFK Ludogorec Razgrad
FC Alaškert/FC Jelimai Semej - CFR 1907 Kluž
Bohemian FC/St Joseph's FC - Connah's Quay Nomads FC/FC Ballkani
FC Hegelmann/Paide Linnameeskond - PFC Zire/FC Torpedo Kutaisi
FC Vaduz - FK Mornar/Atletic Club d'Escaldes
FC SPARTAK TRNAVA - FC CSKA 1948 Sofia
NSÍ Runavík/Hamrun Spartans FC - FC Koper
AEK Larnaka - Beitar Jerusalem FC
FK Partizan Belehrad - FC UNA Strasse/La Fiorita 1967
Ďalšie termíny:
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
2. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
4. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
6. zápasy skupinovej fázy: 17. decembra
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 2. júna (Istanbul)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené