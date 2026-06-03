UEFA zakročila proti azerbajdžanskému klubu. Vylúčila ho z kvalifikácie Konferenčnej ligy

Turan Tovuz.
Turan Tovuz. (Autor: X/Iki Sahil)
TASR|3. jún 2026 o 13:25
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Tretí tím uplynulého ročníka tamojšej najvyššej súťaže si nezahrá v pohárovej Európe z dôvodu ovplyvňovania zápasov.

Európska futbalová únia (UEFA) vylúčila azerbajdžanský klub Turan Tovuz z 2. predkola Konferenčnej ligy.

Tretí tím uplynulého ročníka tamojšej najvyššej súťaže si nezahrá v pohárovej Európe z dôvodu ovplyvňovania zápasov, ktorého sa dopustilo v minulosti sedem jeho hráčov.

Pravidlá účasti v Konferenčnej lige vyžadujú, aby kluby „neboli priamo ani nepriamo zapojené“ do manipulácie zápasov domácich alebo medzinárodných duelov v predchádzajúcich 10 rokoch.

Sedem hráčov zo súčasného kádra Turanu Tovuz však Azerbajdžanská futbalová federácia potrestala za manipuláciu stretnutí v roku 2019.

Turan Tovuz sa voči rozhodnutiu odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS). Informovala agentúra AP.

Konferenčná liga

    Turan Tovuz.
    Turan Tovuz.
    UEFA zakročila proti azerbajdžanskému klubu. Vylúčila ho z kvalifikácie Konferenčnej ligy
    dnes 13:25
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