UEFA zakročila proti azerbajdžanskému klubu. Vylúčila ho z kvalifikácie Konferenčnej ligy

Európska futbalová únia (UEFA) vylúčila azerbajdžanský klub Turan Tovuz z 2. predkola Konferenčnej ligy.
Tretí tím uplynulého ročníka tamojšej najvyššej súťaže si nezahrá v pohárovej Európe z dôvodu ovplyvňovania zápasov, ktorého sa dopustilo v minulosti sedem jeho hráčov.
Pravidlá účasti v Konferenčnej lige vyžadujú, aby kluby „neboli priamo ani nepriamo zapojené“ do manipulácie zápasov domácich alebo medzinárodných duelov v predchádzajúcich 10 rokoch.
Sedem hráčov zo súčasného kádra Turanu Tovuz však Azerbajdžanská futbalová federácia potrestala za manipuláciu stretnutí v roku 2019.
Turan Tovuz sa voči rozhodnutiu odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS). Informovala agentúra AP.