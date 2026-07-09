Dvaja slovenskí rozhodcovia absolvovali premiéru v Konferenčnej lige

Slovenský futbalový rozhodca Lukáš Dzivjak absolvoval premiéru v Konferenčnej lige. Spoločne s asistentmi Milanom Štrbom a Ákosom Juhosom viedli štvrtkový úvodný duel 1. kola medzi Dinamom Tirana a FC Astana, v ktorom kazašský tím zvíťazil 1:0. Štvrtým rozhodcom zápasu bol Slovák Filip Glova.
Hráči andorrského Atletic Club d´Escaldes zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola nad čiernohorským tímom FK Mornar Bar 2:1.
Duel viedol ako hlavný rozhodca Slovák Bálint Kišš, pre ktorého to bola takisto premiéra v KL.
Jeho asistentmi boli krajania Dušan Štofik a František Ferenc, štvrtým rozhodcom bol Martin Dohál.
Konferenčná liga - 1. predkolo - 1. zápasy:
Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar 2:1 (0:1)
/Rozhodcovia: Kišš - Štofik, Ferenc/
FC Alaškert - FK Jelimaj Semej 1:1 (0:0)
FK Liepaja - FK Dečič Tuzi 1:0 (0:0)
FC Dila Gori - Virtus AC 3:1 (2:1)
FC Hegelmann - Paide Linnameeskond 1:1 (1:1)
Nomme Kalju FC - Linfield FC 1:0 (0:0)
Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan 0:3 (0:1)
Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo 0:1 (0:1)
Bohemians FC - St Joseph's FC 2:0
Velež Mostar - FC Milsami Orhei 1:1 (0:0)
FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)
Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn 0:5 (0:3)
Europa FC - KF Škendija 0:5 (0:1)
Vllaznia Škodra - FC Mališeva 2:1 (1:1)
Glentoran FC - RFS Riga 1:2 (1:1)
Penybont FC - FC Santa Coloma 0:1 (0:1)
OFK Petrovac - FK Žalgiris Vilnius 1:3 (1:1)
NSÍ Runavik - Hamrun Spartans FC 1:1 (1:0)
FK Sarajevo - FC Inter Turku 1:1 (0:1)
Stjarnan FC - Vikingur Gota 3:1 (1:1)
Dinamo Tirana - FC Astana 0:1 (0:0)
/Rozhodcovia: Dzivjak - Štrbo, Juhos/