Dvaja slovenskí rozhodcovia absolvovali premiéru v Konferenčnej lige

Na snímke vľavo hráč Trnavy Hilary Gong a rozhodca Lukáš Dzivjak.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Hilary Gong a rozhodca Lukáš Dzivjak. (Autor: TASR)
TASR|9. júl 2026 o 23:07
ShareTweet0

Viedli úvodný duel 1. kola medzi Dinamom Tirana a FC Astana.

Slovenský futbalový rozhodca Lukáš Dzivjak absolvoval premiéru v Konferenčnej lige. Spoločne s asistentmi Milanom Štrbom a Ákosom Juhosom viedli štvrtkový úvodný duel 1. kola medzi Dinamom Tirana a FC Astana, v ktorom kazašský tím zvíťazil 1:0. Štvrtým rozhodcom zápasu bol Slovák Filip Glova.

Hráči andorrského Atletic Club d´Escaldes zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola nad čiernohorským tímom FK Mornar Bar 2:1.

Duel viedol ako hlavný rozhodca Slovák Bálint Kišš, pre ktorého to bola takisto premiéra v KL.

Jeho asistentmi boli krajania Dušan Štofik a František Ferenc, štvrtým rozhodcom bol Martin Dohál.

Konferenčná liga - 1. predkolo - 1. zápasy:

Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar 2:1 (0:1)

/Rozhodcovia: Kišš - Štofik, Ferenc/

FC Alaškert - FK Jelimaj Semej 1:1 (0:0)

FK Liepaja - FK Dečič Tuzi 1:0 (0:0)

FC Dila Gori - Virtus AC 3:1 (2:1)

FC Hegelmann - Paide Linnameeskond 1:1 (1:1)

Nomme Kalju FC - Linfield FC 1:0 (0:0)

Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan 0:3 (0:1)

Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo 0:1 (0:1)

Bohemians FC - St Joseph's FC 2:0

Velež Mostar - FC Milsami Orhei 1:1 (0:0)

FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)

Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn 0:5 (0:3)

Europa FC - KF Škendija 0:5 (0:1)

Vllaznia Škodra - FC Mališeva 2:1 (1:1)

Glentoran FC - RFS Riga 1:2 (1:1)

Penybont FC - FC Santa Coloma 0:1 (0:1)

OFK Petrovac - FK Žalgiris Vilnius 1:3 (1:1)

NSÍ Runavik - Hamrun Spartans FC 1:1 (1:0)

FK Sarajevo - FC Inter Turku 1:1 (0:1)

Stjarnan FC - Vikingur Gota 3:1 (1:1)

Dinamo Tirana - FC Astana 0:1 (0:0)

/Rozhodcovia: Dzivjak - Štrbo, Juhos/

Konferenčná liga

    Na snímke vľavo hráč Trnavy Hilary Gong a rozhodca Lukáš Dzivjak.
    Na snímke vľavo hráč Trnavy Hilary Gong a rozhodca Lukáš Dzivjak.
    Dvaja slovenskí rozhodcovia absolvovali premiéru v Konferenčnej lige
    št 23:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Dvaja slovenskí rozhodcovia absolvovali premiéru v Konferenčnej lige