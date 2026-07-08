Konferenčná liga odštartovala. Úvodné predkolo prinieslo jednoznačnú výhru aj bezgólové remízy

Futbalisti azerbajdžanského klubu Zira FK sa výrazne priblížili k účasti v 2. predkole Konferenčnej ligy.
V stredajšom úvodnom stretnutí 1. predkola zdolali na domácej pôde gruzínskeho súpera FC Torpedo Kutaisi 3:0.
Ďalšie stredajšie duely 1. predkola góly nepriniesli.
Waleský klub Connah's Quay Nomads remizoval s kosovským FC Ballkani 0:0 a rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas medzi luxemburským FC Differdange 03 a fínskym Ilves Tampere.
Konferenčná liga - 1. predkolo - 1. zápasy:
FC Differdange 03 - Ilves Tampere 0:0
Connah's Quay Nomads - FC Ballkani 0:0
Zira FK - FC Torpedo Kutaisi 3:0 (1:0)
Góly: 32. Augusto (Alıyev), 47. Volkov (Augusto), 63. Augusto (pen.)