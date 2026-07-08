Konferenčná liga odštartovala. Úvodné predkolo prinieslo jednoznačnú výhru aj bezgólové remízy

Na snímke futbalisti Zira FK.
Na snímke futbalisti Zira FK. (Autor: TASR)
TASR|8. júl 2026 o 21:45
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V stredajších zápasoch 1. predkola padli góly len v jednom stretnutí, Zira FK zdolala Torpedo Kutaisi 3:0.

Futbalisti azerbajdžanského klubu Zira FK sa výrazne priblížili k účasti v 2. predkole Konferenčnej ligy.

V stredajšom úvodnom stretnutí 1. predkola zdolali na domácej pôde gruzínskeho súpera FC Torpedo Kutaisi 3:0.

Ďalšie stredajšie duely 1. predkola góly nepriniesli.

Waleský klub Connah's Quay Nomads remizoval s kosovským FC Ballkani 0:0 a rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas medzi luxemburským FC Differdange 03 a fínskym Ilves Tampere.

Konferenčná liga - 1. predkolo - 1. zápasy:

FC Differdange 03 - Ilves Tampere 0:0

Connah's Quay Nomads - FC Ballkani 0:0

Zira FK - FC Torpedo Kutaisi 3:0 (1:0)

Góly: 32. Augusto (Alıyev), 47. Volkov (Augusto), 63. Augusto (pen.)




Konferenčná liga

    Na snímke futbalisti Zira FK.
    Na snímke futbalisti Zira FK.
    Konferenčná liga odštartovala. Úvodné predkolo prinieslo jednoznačnú výhru aj bezgólové remízy
    dnes 21:45
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