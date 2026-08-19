Hradec s trojicou Slovákov ide do play off proti Panathinaikosu. Jablonec čaká Rangers

O postup do ligovej fázy Konferenčnej ligy zabojujú v play off aj Slováci. Ich najpočetnejšie zastúpenie má Hradec Králové, ktorý bude čeliť Panathinaikosu Atény.
Ďalší český tím Jablonec zas čaká slávny Glasgow Rangers. So škótskym súperom sa stretne aj László Bénes v drese Gentu a v akcii budú i slovenskí tréneri Michal Gašparík a Adrián Guľa. Prvé zápasy play off sú na programe vo štvrtok.
Hradec Králové má za sebou 3. predkolo Európskej ligy, v ktorom prehral dvakrát 0:1 s Besiktasom Istanbul.
V oboch dueloch, rovnako ako vo väčšine súťažných stretnutí v tejto sezóne, odohral plnú porciu minút slovenský obranca Jakub Uhrinčať.
Pravidelnou súčasťou základnej zostavy je aj jeho krajan, 28-ročný stredopoliar Samuel Dancák, ktorý nedávno podpísal s „otrokmi“ novú viacročnú zmluvu.
„Som rád, že môžem nadviazať na prácu, ktorú som tu začal odvádzať už pred tromi rokmi. S klubom sme sa dokázali rýchlo dohodnúť aj v tomto hektickom období, keď hráme aj v európskych pohároch.
Veríme, že to nebude iba záležitosť jednej sezóny, preto sa sústredíme aj na ligovú súťaž a veríme, že sa tu európske súťaže budú hrať pravidelne, aby sme fanúšikom mohli dopriať ďalšie krásne momenty,“ povedal Dancák pre klubový web.
Slovenské zastúpenie v Hradci rozšíril 21-ročný obranca Filip Mielke, ktorý v pondelok skompletizoval svoj prestup z Podbrezovej.
Ďalší Slovák v tíme Juraj Chvátal sa po dlhodobom zranení vrátil do zápasovej akcie, keď v nedeľu odohral polčas za B-tím.
Hradec počas uplynulého víkendu nehral, keďže česká Ligová futbalová asociácia vyhovela jeho žiadosti o odklad duelu v Brne.
Čierno-bieli sa naplno sústredia na play off KL a zápasové voľno budú mať aj medzi stretnutiami s Panathinaikosom, keďže úspešne požiadali aj o odklad ligového duelu proti Plzni.
Zatiaľ tak odohrali iba tri zápasy v novej sezóne najvyššej českej súťaže a získali v nich 7 bodov.
Panathinaikos hral v tomto ročníku doposiaľ iba predkolá KL, pričom na ceste do play off vyradil maďarského súpera Paks a bulharský tím CSKA 1948 Sofia.
Ďalším českým zástupcom v play off KL je Jablonec, ktorý má taktiež vo svojom kádri Slovákov.
Brankár Michal Kukučka po príchode na hosťovanie z Norimbergu ešte do hry nezasiahol, ale stredopoliar Sebastian Nebyla nastupuje pravidelne a podieľal sa na tom, že Jablonec má po troch stretnutiach v českej lige plný počet bodov.
Aj zeleno-bieli mali cez víkend zápasové voľno, aby sa mohli koncentrovať iba na dvojzápas s Rangers.
Modrý klub z Glasgowa obsadil v minulej sezóne škótskej Premiership až tretie miesto a v 3. predkole EL nestačil na poľskú Jagielloniu Bialystok.
Jablonec si predtým v predkolách KL poradil s chorvátskym Varaždínom a lotyšským RFS. Obaja českí zástupcovia budú hrať najprv na pôde súpera.
Aj ďalší škótsky tím v play off bude čeliť súperovi, ktorý má v kádri Slováka. László Bénes si v tejto sezóne oblieka dres belgického Gentu, pričom zatiaľ si pripísal jednu asistenciu.
Górnik Zabrze pod vedením Michala Gašparíka po triumfe v poľskom pohári a druhom mieste v lige klesol z kvalifikácie Ligy majstrov o dve úrovne nižšie.
Po Fenerbahce a Ferencvárosi ho čaká ďalší súper zvučného mena - AS Monaco, pričom úvodné meranie síl bude hostiť poľské mesto.
Slovenského kormidelníka má aj lotyšský majster FC Riga, ktorý sa pod vedením Adriána Guľu chce prebojovať do ligovej fázy cez KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov.
Bývalého Guľovho zamestnávateľa FC DAC 1904 Dunajská Streda vyradilo holandské Twente, ktoré sa stretne s azerbajdžanským Karabachom.
Konferenčná liga - prvé zápasy play off
Štvrtok 20. augusta:
18.00 h Inter Turku – FC Kodaň
18.00 h Lincoln Red Imps – FC Larne
19.00 h FC Midtjylland – HNK Rijeka
19.00 h FC Nordsjälland – FC St. Gallen
19.00 h Tromsö IL – Brighton & Hove Albion
19.30 h KÍ Klaksvík – FC Riga
19.45 h PAOK Solún – Brann Bergen
20.00 h FC Drita – Inter Club d'Escaldes
20.00 h Górnik Zabrze – AS Monaco
20.00 h FC Twente Enschede – FK Karabach
20.00 h Víkingur Reykjavík – Borac Banja Luka
20.15 h FC Sion – Ajax Amsterdam
20.30 h Atalanta Bergamo – Hapoel Tel Aviv
20.30 h KAA Gent – Hibernian Edinburgh
20.30 h FC Motherwell – SC Freiburg
20.30 h Panathinaikos Atény – FC Hradec Králové
20.45 h Heart of Midlothian – Rapid Viedeň
20.45 h Glasgow Rangers – FK Jablonec
21.00 h SC Braga – FK Austria Viedeň
21.00 h FC Dinamo City – FC Pafos
21.00 h Getafe CF – Partizan Belehrad
21.00 h Hajduk Split – Raków Čenstochová
21.00 h Shamrock Rovers – KuPS Kuopio