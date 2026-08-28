Górnik v Európe končí, Gašparík priznal po Monacu: Hráči podali bez lopty bojazlivý výkon

Pôsobenie futbalistov poľského tímu Górnik Zabrze v európskych pohároch sa skončilo. Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka nezaskočili favorizovaný tím AS Monaco a po prehre v dvojzápase play off Konferenčnej ligy sa môžu sústrediť na domácu súťaž.
„Odohrali sme slabý zápas, Monaco ho malo od začiatku pod kontrolou,“ uviedol Gašparík na tlačovej konferencii po štvrtkovej prehre 1:4.
Gašparík doviedol na jar 2026 svoj tím k víťazstvu v Poľskom pohári, prvom po 54 rokoch. Následne sa jeho zverenci pokúsili uspieť v predkole Ligy majstrov, no nestačili na Fenerbahce (0:1, 1:1).
VIDEO: Gašparík po odvetnom zápase
Následne vypadli aj s Ferencvárosom, ktorému podľahli po rovnakých výsledkoch - 0:1, 1:1.
Náplasťou na dve vyradenia mohla byť hlavná fáza Konferenčnej ligy, no Monaco bolo nad sily poľského tímu.
VIDEO: Zostrih zápasu Monaco - Górnik
Górnik prehral v prvom zápase 2:3, keď sa do streleckej listiny zapísal aj slovenský útočník Erik Prekop.
Odveta bola v jasnej réžii domácich. Tí viedli po polhodine 1:0 a gól Mamadoua Coulibalyho krátko pred prestávkou im dodal pokoj.
Gašparík: Monaco bolo lepšie v oboch zápasoch
„Naši hráči podali bez lopty bojazlivý výkon. Po druhom góle som cítil, že asi neexistuje viera, aby sme to otočili. V druhom polčase sme sa snažili niečo urobiť, ale rýchlo sme inkasovali tretí gól.
Prestriedali sme viacerých hráčov, pretože sme mysleli aj na nasledujúci zápas v domácej lige. Myslím si, že Monaco bolo lepšie v oboch zápasoch. Treba si však vážiť to, čo naši hráči predviedli v doterajších zápasoch,“ poznamenal Gašparík.
Jeho zverenci doteraz odohrali v novej sezóne poľskej ligy tri zápasy, v ktorých bodovali naplno. V nasledujúcom zápase nastúpia v nedeľu 30. augusta proti Katoviciam.
Cieľ klubu je hrať v európskych pohároch
„Potrebujeme získavať body v našej lige. Cieľ klubu je hrať v európskych pohároch aj v budúcej sezóne,“ dodal Gašparík.