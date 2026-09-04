Zrušil prestup a za starý tím si už nezahrá. Monaco vyradilo Baloguna zo súpisky

Americký futbalový útočník Folarin Balogun nefiguruje na súpiske AS Monaco pre ligovú fázu Konferenčnej ligy.
Jeho budúcnosť v klube zostáva neistá po tom, ako na poslednú chvíľu odmietol prestup do Evertonu.
Dvadsaťpäťročný hráč vynechá aj piatkový ligový duel na pôde Paríža St. Germain. Monako ho nezaradilo na zápasovú súpisku vo francúzskej metropole, hoci už opäť trénuje s mužstvom. V tejto sezóne zatiaľ nenastúpil ani v jednom zo štyroch súťažných stretnutí.
Balogun bol v utorok blízko k prestupu do Evertonu, po lekárskej prehliadke však anglický klub vyjadril pochybnosti o jeho zdravotnom stave.
Napokon bol pripravený transfer dokončiť, hráč však niekoľko minút pred uzavretím prestupového obdobia odmietol podpísať zmluvu.
Monako potrebuje predajom niektorého zo svojich kľúčových hráčov získať peniaze, aby splnilo finančné pravidlá Ligue 1.
Podľa výkonného riaditeľa Thiaga Scura preto stále prichádza do úvahy Balogunov odchod do súťaže, v ktorej sa prestupové obdobie ešte neskončilo. Jednou z možností je Saudská Arábia, kde sa uzavrie 12. októbra, pripomenula agentúra AP.
Americký reprezentant upútal pozornosť na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku, ale bol aj v centre veľkej kontroverzie, keď mu zrušili trest za červenú kartu po údajnej intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa.