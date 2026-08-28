Český tím s dvojicou Slovákov nastúpi proti Rige s Guľom. Bénesa čaká Braga i Crvena Zvezda

Futbalisti FK Jablonec.
Futbalisti FK Jablonec. (Autor: fkjablonec.cz)
TASR|28. aug 2026 o 14:19
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Severočesi sa môžu tešiť aj na domáci súboj proti Brightonu.

Futbalisti FK Jablonec sa v ligovej fáze Konferenčnej ligy 2026/27 predstavia aj na pôde FC Riga.

Slovenskí hráči Michal Kukučka a Sebastian Nebyla tak môžu nastúpiť proti tímu, ktorý vedie tréner Adrián Guľa. Rozhodol o tom piatkový žreb v Monacu.

Severočesi sa môžu tešiť aj na domáci súboj proti Brightonu, privítajú aj Lugano a Iberiu Tbilisi. Na pôde súpera nastúpia aj proti Freiburgu a Trabzonsporu.

Lotyšský klub privíta aj Atalantu Bergamo a Kajrat Almaty. Vonku budú jeho súpermi aj Pafos, Borac Banja Luka a Žalgiris Kaunas.

V súťaži sa predstaví aj Gent za ktorý hráva slovenský stredopoliar László Bénes. Belgický klub privíta Crvenu Zvezdu Belehrad, Brann Bergen a Aarhus, na trávniku súpera nastúpi proti Brage, Kuopiu a Thunu.

V ligovej fáze sa predstaví 36 tímov, ktoré pred žrebom rozdelili do šiestich košov. Každé mužstvo dostalo za protivníka jedného súpera z každého koša.

Úvodné zápasy ligovej fázy Konferenčnej ligy sú na programe 15. októbra. Všetky stretnutia sa odohrajú do konca kalendárneho roku 2026.

Presný rozpis zápasov určí UEFA v priebehu víkendu. Vyraďovacia časť odštartuje 18. februára 2027. Finále je na programe 2. júla 2027 v Istanbule na štadióne Besiktasu.

Konferenčná liga - ligová fáza:

1. zápasy: 15. októbra

2. zápasy: 22. októbra

3. zápasy: 5. novembra

4. zápasy: 26. novembra

5. zápasy: 10. decembra

6. zápasy: 17. decembra

Zápasy play off o osemfinále: 18. a 25. februára

Osemfinále: 11. a 18. marca

Štvrťfinále: 8. a 15. apríla

Semifinále: 29. apríla a 6. mája

Finále: 2. júna (Istanbul)

Konferenčná liga

    Futbalisti FK Jablonec.
    Futbalisti FK Jablonec.
    Český tím s dvojicou Slovákov nastúpi proti Rige s Guľom. Bénesa čaká Braga i Crvena Zvezda
    dnes 14:19
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