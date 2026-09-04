Guľa dosiahol s Rigou historický počin. Na Slovensku by sme hrali o prvú trojku, tvrdí

Autor pôsobí v Investigatívnom centre Jána Kuciaka (ICJK)
Veľmi intenzívne prežíval celý zápas a zaujal aj zvláštnym rituálom. Na oboch krajoch svojho vyhradeného priestoru mal položenú fľašku s vodou, pri ktorej sa pravidelne pristavil a napil alebo si opláchol ruky.
Futbalový tréner Adrián GUĽA prišiel do Lotyšska v januári minulého roka z Cypru a s tímom FC Riga píše novú históriu klubu.
V semifinále Lotyšského pohára ste zdolali svojho najväčšieho súperovho rivala RFS Riga 3:2. Aký to bol zápas?
Je fajn, že sme u nášho najväčšieho konkurenta strelili tri góly. V lige sme tu hrali predtým dvakrát po sebe a inkasovali sme z ľahkých štandardných situácií. Teraz sme si to postrážili a najmä v druhom polčase sme dominovali.
Prvý polčas nebol až taký dobrý, pretože program je naozaj náročný pre nás aj pre RFS. Liga je v plnom prúde, odohrali sme tri zápasy Lotyšského pohára a k tomu osem zápasov v Európe, takže sme už na porcii 40 zápasov. Je to naozaj dosť.
Zápas bol dosť emotívny. Váš asistent dostal žltú kartu, aj vy ste mali namále a hráči tiež často rozhadzovali rukami. Čím to bolo?
Medzi klubmi je veľká rivalita, je to normálna emócia. Hráči, aj my na lavičke sme cítili, že niektoré rozhodnutia mali vyzerať inak. Za stavu 1:2, keď sme jasne dominovali, prišiel pokutový kop, ktorý bol hraničný.
To spôsobilo väčšie emócie, lebo dovtedy to bol normálny, férový zápas. Hráči sa rešpektujú, hráme proti sebe štyri-päť zápasov za sezónu, vzťahy sú fajn, ale priamo v zápase emócie samozrejme pracovali.
Minulý rok ste prehrali vo finále pohára s FK Auda. S kým a kedy hráte o víťazstvo v pohári tento rok?
Čaká nás repete s FK Auda. Termín presne neviem, pretože program bol a je naozaj veľmi hustý. Do reprezentačnej prestávky máme ešte štyri zápasy. Najviac nás teší historický postup do skupinovej fázy Konferenčnej ligy a niekde medzi európskymi zápasmi je aj finále pohára.
Pre chlapcov je skvelé, chceli vyradiť najväčšieho konkurenta a hrať finále, teraz máme šancu na revanš s Audou. Verím, že budeme úspešní nielen v pohári a Konferenčnej lige, ale aj v domácej lige. Stále sme na dostrel k prvému miestu, a hoci sme v pondelok zaváhali, veríme si. Ligu vieme nielen zdramatizovať, ale stále ju môžeme vyhrať.
VIDEO: Rozhovor s Adriánom Guľom
Na lídra RFS strácate presne štyri body. Do konca súťaže zostáva sedem kôl. Je toto víťazstvo odkaz súperovi, že boj o titul nevzdávate?
Samozrejme. Čaká nás ešte jeden vzájomný zápas. Pre nás je podstatné, aby sme my vyhrali všetky zostávajúce zápasy. Verím, že ich niekto môže nachytať, hoci v tejto lige to nie je jednoduché, pretože oba naše tímy sú kvalitou kádra, počtom aj kvalitou hráčov od zvyšku súťaže výrazne odskočené.
Čo hovoríte na skupinovú fázu Konferenčnej ligy, súperov, ktorých vám pridelil žreb a s akými cieľmi sa v nej predstavíte?
Je to skvelé. S jedlom rastie chuť, klubu sa takýto úspech doteraz nikdy nepodaril. Po žrebe sme si povedali, že zabojujeme o to, aby sme skončili čo najvyššie. V Rige privítame famóznu Atalantu Bergamo s Nikolom Krstovičom, čo bude fantastický sviatok pre celý lotyšský futbal.
Doma máme aj Jablonec, čo je pre mňa špeciálny zápas, pretože som tam kedysi pôsobil ako hráč. Vonku sa predstavíme na ihriskách Borac Banja Luka a Pafosu a doma privítame ešte Kajrat Almaty. Sú to atraktívni súperi.
Aká je kvalita FC Riga v porovnaní so slovenskou ligou? Kde by sa váš tím pohyboval v Niké lige?
Minulý rok sme mali "na lopate" Spartu Praha, tento rok sme vyradili Győr. Doma sme boli lepším tímom, vyhrali sme a vonku u nich remizovali po dominantnom výkone, vďaka čomu sme postúpili. Slovan Bratislava je na Slovensku, samozrejme, pred ostatnými.
Myslím si, že my, RFS, ale už aj FK Auda (tretia v tabuľke), by v slovenskej lige hrali bez problémov v prvej šestke. Dovolím si dokonca tvrdiť, že my s RFS by sme atakovali najlepšiu trojku Niké ligy. V rámci zimnej prípravy sme hrali so Žilinou v Dubaji na sústredení a dokázali sme ju poraziť. To je asi najlepšie priblíženie pre slovenského fanúšika.
Ako sa zmenil FC Riga pod vaším vedením? V akom stave ste ho prebrali a kde ste teraz?
Ambície tu boli vždy, ale klub štyri roky nevyhral ligový titul. Som preto nesmierne šťastný, že sme s mojím realizačným tímom priniesli titul späť, keďže predchádzajúce dva roky dominovalo RFS a získalo aj double. Minulý rok sme hrali play-off Konferenčnej ligy, tento rok máme v Európe skvelú bilanciu – prehrali sme jediný zápas, a to na pôde Kajratu Almaty.
Aj minulý rok sme zdolali tímy ako Beitar Jeruzalem, Sparta Praha či Dila Gori. Som šťastný, že chlapci sú výborní, neustále sa zlepšujú a vedenie robí maximum pre skvalitňovanie kádra. Trofeje v našej vitríne konečne pribúdajú a verím, že v tom budeme úspešne pokračovať.
Aký je život v hlavnom meste Lotyšska?
Je fajn, hoci keď hráte každé tri dni zápas, poznám najmä cestu na štadión a späť. Keď sa však nájde čas, mesto ponúka fantastické možnosti na prechádzky alebo večeru. Riga je sympatické mesto, ktoré má všetko, čo človek potrebuje – od možností na regeneráciu až po divadlo.
Teší ma, že do popredia sa dostáva aj futbal. Keď sme sem prišli, na náš prvý zápas v Konferenčnej lige prišlo 2 500 ľudí, a dnes máme vypredaný štadión so sedemtisíc divákmi, ktorí majú na sebe dresy našich chlapcov. Ľudia sú tu trochu iní ako u nás – sú uzavretejší, kým na Slovensku sme otvorenejší a priateľskejší. Máme tu však svoju vlastnú komunitu a život je tu fajn. Ale samozrejme, už sa teším aj domov.
V kádri nemáte žiadneho slovenského hráča. Prečo?
Náš manažment a majiteľ sú jasne zameraní na futbalové trhy v Brazílii, Kostarike, Nigérii či Ghane. Mali sme rozpracovaných aj pár chlapcov zo Slovenska, ktorí prešli sitom cez agentúry, ale nakoniec nič neprešlo. Prioritou klubu zostáva nakupovať mladých talentovaných hráčov najmä z brazílskeho trhu, rozvíjať ich a posúvať ďalej.
Pred niekoľkými týždňami sa vaše meno spomínalo aj v okruhu kandidátov na nástupcu trénera Francesca Calzonu na striedačke slovenskej reprezentácie. Mrzelo vás, že to nevyšlo?
V prvom rade som bol rád, že sa o mne v tejto súvislosti vôbec hovorilo. Viem, kde pracujem, tento trh nie je taký viditeľný, ako sú iné ligy, takže to rozhodnutie rešpektujem. Vlado Weiss je silná trénerská persóna. Prevziať mužstvo po Francescovi Calzonovi nebude jednoduché, ale držím mu palce, aby mu to s chlapcami vyšlo.