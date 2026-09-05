Trest od UEFA za oslavu vojnového zločinca. Klub dostal pokutu, trpieť budú aj fanúšikovia

Európska futbalová únia (UEFA) uložila pokutu vo výške 90-tisíc eur srbskému klubu Crvena Zvezda Belehrad za skandovanie na počesť zosnulého bosniansko-srbského generála Ratka Mladiča, odsúdeného na doživotie za vojnové zločiny.
Ten zomrel v deň zápasu 27. augusta, keď srbský majster hral na pôde Viktorie Plzeň v play off Európskej ligy.
Fanúšikovia Crvenej Zvezdy skandovali Mladičovo meno pri prehre 1:5 proti českému zástupcovi.
Na tribúne vyvesili transparent, na ktorom ďakovali Mladičovi a chválili ho.
UEFA po vyšetrovaní udelila pokutu za nevhodné správanie na športovom podujatí a za rasistické a/alebo diskriminačné správanie sa.
Fanúšikovia tohto klubu si zároveň nemôžu kúpiť vstupenky na nasledujúci duel ich tímu vonku v súťažiach pod hlavičkou UEFA.
VIDEO: Skandovanie fanúšikov
Opatrenie sa uplatní pri zápase Belehradčanov na pôde švajčiarskeho Lugana v Konferenčnej lige.