Trest od UEFA za oslavu vojnového zločinca. Klub dostal pokutu, trpieť budú aj fanúšikovia

Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad
Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad (Autor: REUTERS)
TASR|5. sep 2026 o 11:43
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Srbský klub dostal pokutu 90-tisíc eur.

Európska futbalová únia (UEFA) uložila pokutu vo výške 90-tisíc eur srbskému klubu Crvena Zvezda Belehrad za skandovanie na počesť zosnulého bosniansko-srbského generála Ratka Mladiča, odsúdeného na doživotie za vojnové zločiny.

Ten zomrel v deň zápasu 27. augusta, keď srbský majster hral na pôde Viktorie Plzeň v play off Európskej ligy.

Fanúšikovia Crvenej Zvezdy skandovali Mladičovo meno pri prehre 1:5 proti českému zástupcovi.

Na tribúne vyvesili transparent, na ktorom ďakovali Mladičovi a chválili ho.

UEFA po vyšetrovaní udelila pokutu za nevhodné správanie na športovom podujatí a za rasistické a/alebo diskriminačné správanie sa.

Fanúšikovia tohto klubu si zároveň nemôžu kúpiť vstupenky na nasledujúci duel ich tímu vonku v súťažiach pod hlavičkou UEFA.

VIDEO: Skandovanie fanúšikov

Opatrenie sa uplatní pri zápase Belehradčanov na pôde švajčiarskeho Lugana v Konferenčnej lige.

Konferenčná liga

    Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad
    Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad
    Trest od UEFA za oslavu vojnového zločinca. Klub dostal pokutu, trpieť budú aj fanúšikovia
    dnes 11:43
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