Dátum je už známy. Prezídium ÚLK rozhodne o športovom osude derby v Trnave

Pred zápasom sa námestie pred City Arénou zaplnilo rodinami s deťmi, slušnými fanúšikmi, ktorí si prišli užiť športový súboj dvoch odvekých rivalov. Konečne po dlhej covidovej dobe to vyzeralo na krásnu futbalovú atmosféru.

Pohľad na tie isté deti, ako pozerajú smerom na trávnik, neobdivujúc pritom výkony Škrtela či Pauscheka, no zakrývajúcich si oči pri agresívnych prejavoch skupinky chuligánov, trhá srdce," uvádza stanovisko ÚLK, ktorá bude vyvodzovať športové dôsledky.

Treba hľadať riešenia

"Voči organizácii nedeľného zápasu domácim klubom, kde došlo k nepochopiteľnému podceneniu rizikového podujatia, ale aj voči obom fanúšikovským skupinám. Dôležité je však pozrieť sa do budúcnosti a hľadať riešenia. Pre nás je to obrovské sklamanie.

Deväťdesiatdeväť percent slušných ľudí si prišlo užiť zápas, no zvyšné 1 percento tiežfanúšikov bolo proti. Sú to ľudia, ktorým nejde o futbal. Je to nefér. Voči hráčom, fanúšikom, klubom a po takomto zápase budú trpieť všetci.