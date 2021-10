Vo videu sa objavil v kukle. Škrtel reaguje na výtržnosti v Trnave

Zámerom tohto videa nebolo vyburcovať fanúšikovskú základňu Spartaka a už v žiadnom prípade konkurenčných klubov.

Preto by som bol nerád, aby sa to celé vyťahovalo z kontextu a spájalo so včerajšími udalosťami na štadióne.

Preto ešte zdôrazňujem, že som zásadne proti akýmkoľvek prejavom násilia a odsudzujem včerajšie správanie týchto agresívnych ľudí, ktorí nemajú čo na štadiónoch robiť!"