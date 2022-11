Slavia musí zvíťaziť a čakať, o postup zabojuje aj Kolín s Dudom

Medzi nimi aj futbalisti 1. FC Kolín v kádri so slovenským stredopoliarom Ondrejom Dudom či hráči českého vicemajstra Slavia Praha. V hre je aj Lech Poznaň so slovenským stopérom Ľubomírom Šatkom.

BRATISLAVA. Vo štvrtok budú bojovať v Európskej konferenčnej lige o udržanie si šance na postup do ďalších bojov viaceré tímy.

Slavia Praha je v G-skupine v ťažkej pozícii. Aby mohla bojovať o postup, musí doma zdolať turecký Sivasspor a zároveň držať palce kosovskému tímu Ballkani, aby neprehral v rumunskom Kluži.

Ak Slavia zvíťazí a uspeje aj Kluž, potom by mali tri mužstvá po 10 bodov, no "zošívaným" by sa ušlo nepostupové tretie miesto.