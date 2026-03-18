Každý musíme začať od seba, povedal Surovčík. Okrem Sparty chce postúpiť aj Olomouc

Futbalisti pražskej Sparty budú chcieť vo štvrtok doma na Letnej v odvete osemfinále Konferenčnej ligy otočiť nepriaznivý stav 1:2 proti Alkmaaru.
V Holandsku chytal slovenský brankár Jakub Surovčík, ktorý po prvom dueli povedal, že výsledok je hrateľný.
Sparta v nedeľu víťazstvom 5:2 nad Slováckom ukončila sériu troch prehier vo všetkých súťažiach.
Asistenciu si pripísal slovenský kapitán Lukáš Haraslín a v bráne stál pri zranení Dána Petra Vindahla opäť Surovčík, ktorý po prehre v Alkmaare pre klubový web Sparty povedal: „Výsledkovo to nakoniec nebolo až také zlé. Stále máme o čo hrať v odvete. Samozrejme, výkon nebol na Spartu dostatočný, to si nemusíme klamať.
Bolo to málo, každý musíme začať od seba. Súper nám hlavne v ofenzíve ukázal kvalitu, ku ktorej by sme sa chceli priblížiť. Dali sme gól z jedinej šance. Remíza by bola zlatá, ale aj prehra o gól je v konečnom dôsledku veľmi solídny výsledok.“
Aj AZ Alkmaar sa na odvetu naladil víťazne, keď v nedeľu v holandskej Eredivisie zdolal Heracles 4:0. Opäť skóroval, pričom pridal aj dve asistencie, írsky zakončovateľ Troy Parrott, ktorý strelil oba góly proti Sparte.
Chceme odčiniť náš výkon z Holandska
„Zápas proti Slovácku nám dodal sebavedomie. Ale upokojenie? Tak by som to nenazval. Na Slaviu strácame desať bodov v tabuľke. V prvom zápase s Alkmaarom sme si nevytvorili takú pozíciu, akú by sme chceli. Jasné, každá výhra dodá sebavedomie, ale všetci vieme, že štvrtok je veľmi dôležitý.
Chceme nasledujúci zápas zvládnuť a odčiniť náš výkon z Holandska. V každej súťaži sme chceli byť úspešní a dokráčať čo najďalej. Vo štvrtok pre to urobíme všetko,“ povedal pre web Sparty po stretnutí so Slováckom jeden zo strelcov Pavel Kadeřábek smerom k odvete, ktorá je na programe vo štvrtok o 21.00 h.
V osemfinále KL figuruje aj ďalší český zástupca. Olomouc uhral na domácej pôde proti Mainzu bezgólovú remízu, ktorá mu dáva nádej na prekvapenie.
Sigma v kádri s dvomi Slovákmi, obrancom Matúšom Malým a brankárom Matúšom Hruškom, ťahá sériu siedmich zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach. Na pôde trinásteho tímu priebežnej tabuľky nemeckej Bundesligy sa predstaví o 18.45 h.
Žijeme si svoj sen a ideme do odvety
„Myslím si, že ide o najväčší zápas v novodobej histórii Sigmy Olomouc. Je to pre nás odmena za prácu, ktorú sme za uplynulý rok a pol spoločne odviedli. Málokto vôbec veril, že sa môžeme dostať takto ďaleko, je to prekvapenie. Už niekoľkokrát sme si overili, že vo futbale je možné všetko. Žijeme si svoj sen a ideme do odvety so vztýčenou hlavou.
Je privilégium hrať na plnom bundesligovom štadióne, bude to pre nás krst ohňom,“ vyhlásil pre klubový web tréner Sigmy Tomáš Janotka.
Brankár Mainzu Daniel Batz naopak podľa webu KL povedal, že v prvom dueli „nemal 88 minút čo robiť a dúfa v ďalší pokojný večer“, pričom sa spolieha aj na podporu domácich tribún.
Spomedzi Slovákov môže zasiahnuť do akcie aj obranca Ľubomír Šatka v drese Samsunsporu, ktorý podľahol španielskemu Rayu Vallecano 1:3.
Víťaz ligovej fázy Štrasburg je v prebiehajúcom ročníku KL nezdolaný a do domácej odvety proti Rijeke si z Chorvátska priniesol vedenie 2:1. K favoritom súťaže sa radí aj Crystal Palace, ktorý ale doma s Larnakou iba remizoval 0:0, a tak ho na Cypre nečaká nič jednoduché.
Osemfinále Konferenčnej ligy - odvetné zápasy
štvrtok 19. marca:
18:45 AEK Atény - NK Celje /prvý zápas: 4:0/
18:45 AEK Larnaka - Crystal Palace /prvý zápas: 0:0/
18:45 FSV Mainz - Sigma Olomouc /prvý zápas: 0:0/
18:45 Raków Čenstochová - AC Fiorentina /prvý zápas: 1:2/
21:00 Sparta Praha - AZ Alkmaar /prvý zápas: 1:2/
21:00 Šachtar Doneck - Lech Poznaň /prvý zápas: 3:1/
21:00 Racing Štrasburg - HNK Rijeka /prvý zápas: 2:1/
21:00 Rayo Vallecano - Samsunspor /prvý zápas: 3:1/
Termíny KL 2025/26
osemfinále: 19. marca
štvrťfinále: 9. a 16. apríla
semifinále: 30. apríla a 7. mája
finále: 27. mája (Lipsko)