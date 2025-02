Jarná časť Niké ligy sľubuje veľkú drámu. Teoretickú šancu na postup do skupiny o titul majú všetci

BRATISLAVA. Úvod jarnej časti futbalovej Niké ligy sa bude tradične niesť v znamení boja o postup do skupiny o titul.

Augustový triumf však prišiel len pár dní po ťažko vybojovanom víťazstve "belasých" nad dánskym Midtjyllandom (3:2), ktorý znamenal historický postup do hlavnej časti Ligy majstrov.

"Aj keď to ešte nie je rozdelené, je to zaujímavé. Na každom póle tabuľky sa bojuje o veľa. Bojuje sa o pohárovú Európu, o prvú šestku aj o záchranu.

Nepamätám si, kedy to takto bolo. Všetko je to otvorené a pre fanúšikov je to zaujímavé. Každý bod môže rozhodnúť.

My osobne nie sme alibisti, sme tri body za Slovanom. Sme športovci a chceme vyhrávať. Rešpektujeme však silu a kvalita kádra Slovana, ktorá je najvyššia.

Chceme vyhrávať každý zápas a uvidíme, kam nás to donesie na konci ročníka," uviedol pred štartom jari tréner Michal Ščasný pre klubový web.