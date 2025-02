Prvoradý je titul, opakuje Weiss. Na jar to bude proti Slovanu zložitejšie, tvrdí manažér Žiliny

„Asi to tak malo byť,” vravel po sezóne zarmútene Guľa. „Mohli sme z toho vyťažiť viac, veľa k tomu nechýbalo. Nezvládli sme niektoré situácie, a tak to musíme prežiť.”

Prečo vyká Weissovi?

Do dnešného dňa je to posledný prípad, keď prvý tím po jeseni nezískal titul. Zopakuje sa história po desiatich rokoch, no tentokrát so šťastným koncom pre MŠK Žilina?

Slovan sa stal jesenným kráľom Niké ligy po siedmykrát v rade. Šesť rokov za sebou sa mu vždy podarilo na jar dokráčať k ligovému titulu.