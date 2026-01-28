Škiniar nepomôže Fenerbahce proti rumunskému tímu. V hre o postupe Sauer s Feyenoordom

Pred záverečným 8. kolom ligovej fázy Európskej ligy UEFA má devätnásť futbalových tímov istý postup do play off. O zostávajúcich päť miesteniek sa popasuje jedenásť mužstiev.
Pred štvrtkovými zápasmi je postupový výsledok hlavný cieľ pre Salzburg, Feyenoord so slovenským reprezentantom Leom Sauerom, GNK Dinamo Záhreb, Lille, Brann, Young Boys Bern, Celtic Glasgow, Ludogorec Razgrad, Bazilej, FC Steaua Bukurešť a Go Ahead Eagles.
Do vyraďovacej fázy EL postúpi 24 tímov. Devätnásť z nich si miestenku v „pavúku“ zabezpečilo ešte pred záverečným 8. kolom základnej časti, ktorého zápasy sa odohrajú vo štvrtok v zhodnom čase o 21.00 h.
O zostávajúcich päť miest vo vyraďovacej fáze sa pobije 11 klubov, teda všetky, ktoré majú minimálne šesť bodov. Aston Villa a Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom už majú istý postup do osemfinále.
Futbalisti Aston Villy prežívajú úspešnú sezónu a na vyraďovaciu fázu EL by sa radi naladili víťazstvom. V anglickej Premier League figurujú na 3. mieste a v EL si víťazstvom nad Fenerbahce v 7. kole zabezpečili priamy postup do osemfinále.
S ligovou fázou sa rozlúčia v stretnutí so Salzburgom, ktorý triumfom nad Bazilejom 3:1 zvýšil svoju šancu na postup. Aby sa mu to podarilo, potrebuje Aston Villu zdolať. „Nemáme čo stratiť,“ povedal stredopoliar rakúskeho tímu Kerim Alajbegovič.
Fenerbahce patrí 18. miesto. V záverečnom zápase im nepomôže slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý v závere duelu s Aston Villou dostal žltú kartu a pre kartový trest nemôže hrať.
Zostáva nám ešte jeden zápas
Hráči AS Rím po triumfe nad Stuttgartom (2:0) posunuli na 6. miesto, no ani po štvrtom víťazstve za sebou ešte nemajú istú priamu účasť v osemfinále. Na pôde Panathinaikosu sa preto predstavia s jasným cieľom.
„Zostáva nám ešte jeden zápas na potvrdenie umiestnenia v prvej osmičke. V Aténach musíme ukázať sto percent nášho potenciálu,“ konštatoval Niccolo Pisilli, ktorý sa na triumfe nad Stuttgartom podieľal dvomi gólmi.
Ferencváros chce zostať v prvej osmičke
Panathinaikos si remízou s Ferencvárosom zabezpečil postup do vyraďovacej fázy.
Tú má istú aj Nottingham Forest, ktorý má rovnako 11 bodov ako Panathinaikos a podobne malú šancu na priamy postup do top osmičky.
Anglický tím prehral v uplynulom dueli s Bragou a nič jednoduché ho nečaká ani vo štvrtok proti Ferencvárosu, ktorý sa pokúsi udržať si nielen nezdolanosť, ale aj pozíciu v prvej osmičke.
Lyon s Greifom nastúpi vo štvrtok proti gréckemu PAOK Solún, ktorý má istú vyraďovačku. Osem najlepších z ligovej fázy postúpi priamo do osemfinále. Tímy, ktoré skončia na 9. až 24. mieste, postúpia do play off, kde zabojujú o účasť medzi najlepšou šestnástkou.
Európska liga - záverečné 8. kolo ligovej fázy
štvrtok 29. január:
Zápasy od 21.00 h:
Sturm Graz - Brann Bergen
VfB Stuttgart - Young Boys Bern
Panathinaikos Atény - AS Rím
Nottingham Forest - Ferencváros Budapešť
FC Midtjylland - Dinamo Záhreb
Maccabi Tel Aviv - FC Bologna
Olympique Lyon - PAOK Solún
Ludogorec Razgrad - OGC Nice
OSC Lille - SC Freiburg
KRC Genk - Malmö FF
Go Ahead Eagles - SC Braga
FCSB - Fenerbahce Istanbul
FC Porto - Glasgow Rangers
Crvena Zvezda Belehrad - Celta Vigo
Celtic Glasgow - FC Utrecht
Real Betis - Feyenoord Rotterdam
FC Bazilej - Viktoria Plzeň
Aston Villa - Red Bull Salzburg