Škiniar nepomôže Fenerbahce proti rumunskému tímu. V hre o postupe Sauer s Feyenoordom

Slovenský futbalista Milan Škriniar (vľavo) z Fenerbahce Istanbul.
Slovenský futbalista Milan Škriniar (vľavo) z Fenerbahce Istanbul. (Autor: TASR)
TASR|29. jan 2026 o 00:00
ShareTweet0

Európska liga pokračuje zápasmi záverečného 8. kola ligovej fázy.

Pred záverečným 8. kolom ligovej fázy Európskej ligy UEFA má devätnásť futbalových tímov istý postup do play off. O zostávajúcich päť miesteniek sa popasuje jedenásť mužstiev.

Pred štvrtkovými zápasmi je postupový výsledok hlavný cieľ pre Salzburg, Feyenoord so slovenským reprezentantom Leom Sauerom, GNK Dinamo Záhreb, Lille, Brann, Young Boys Bern, Celtic Glasgow, Ludogorec Razgrad, Bazilej, FC Steaua Bukurešť a Go Ahead Eagles.

Do vyraďovacej fázy EL postúpi 24 tímov. Devätnásť z nich si miestenku v „pavúku“ zabezpečilo ešte pred záverečným 8. kolom základnej časti, ktorého zápasy sa odohrajú vo štvrtok v zhodnom čase o 21.00 h.

O zostávajúcich päť miest vo vyraďovacej fáze sa pobije 11 klubov, teda všetky, ktoré majú minimálne šesť bodov. Aston Villa a Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom už majú istý postup do osemfinále.

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: X/Olympique Lyon)

Futbalisti Aston Villy prežívajú úspešnú sezónu a na vyraďovaciu fázu EL by sa radi naladili víťazstvom. V anglickej Premier League figurujú na 3. mieste a v EL si víťazstvom nad Fenerbahce v 7. kole zabezpečili priamy postup do osemfinále.

S ligovou fázou sa rozlúčia v stretnutí so Salzburgom, ktorý triumfom nad Bazilejom 3:1 zvýšil svoju šancu na postup. Aby sa mu to podarilo, potrebuje Aston Villu zdolať. „Nemáme čo stratiť,“ povedal stredopoliar rakúskeho tímu Kerim Alajbegovič.

Fenerbahce patrí 18. miesto. V záverečnom zápase im nepomôže slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý v závere duelu s Aston Villou dostal žltú kartu a pre kartový trest nemôže hrať.

Zostáva nám ešte jeden zápas

Hráči AS Rím po triumfe nad Stuttgartom (2:0) posunuli na 6. miesto, no ani po štvrtom víťazstve za sebou ešte nemajú istú priamu účasť v osemfinále. Na pôde Panathinaikosu sa preto predstavia s jasným cieľom.

„Zostáva nám ešte jeden zápas na potvrdenie umiestnenia v prvej osmičke. V Aténach musíme ukázať sto percent nášho potenciálu,“ konštatoval Niccolo Pisilli, ktorý sa na triumfe nad Stuttgartom podieľal dvomi gólmi.

Ferencváros chce zostať v prvej osmičke

Panathinaikos si remízou s Ferencvárosom zabezpečil postup do vyraďovacej fázy.

Tú má istú aj Nottingham Forest, ktorý má rovnako 11 bodov ako Panathinaikos a podobne malú šancu na priamy postup do top osmičky.

Anglický tím prehral v uplynulom dueli s Bragou a nič jednoduché ho nečaká ani vo štvrtok proti Ferencvárosu, ktorý sa pokúsi udržať si nielen nezdolanosť, ale aj pozíciu v prvej osmičke.

Lyon s Greifom nastúpi vo štvrtok proti gréckemu PAOK Solún, ktorý má istú vyraďovačku. Osem najlepších z ligovej fázy postúpi priamo do osemfinále. Tímy, ktoré skončia na 9. až 24. mieste, postúpia do play off, kde zabojujú o účasť medzi najlepšou šestnástkou.

Európska liga - záverečné 8. kolo ligovej fázy

štvrtok 29. január:

Zápasy od 21.00 h:

Sturm Graz - Brann Bergen

VfB Stuttgart - Young Boys Bern

Panathinaikos Atény - AS Rím

Nottingham Forest - Ferencváros Budapešť

FC Midtjylland - Dinamo Záhreb

Maccabi Tel Aviv - FC Bologna

Olympique Lyon - PAOK Solún

Ludogorec Razgrad - OGC Nice

OSC Lille - SC Freiburg

KRC Genk - Malmö FF

Go Ahead Eagles - SC Braga

FCSB - Fenerbahce Istanbul

FC Porto - Glasgow Rangers

Crvena Zvezda Belehrad - Celta Vigo

Celtic Glasgow - FC Utrecht

Real Betis - Feyenoord Rotterdam

FC Bazilej - Viktoria Plzeň

Aston Villa - Red Bull Salzburg

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Slovenský futbalista Milan Škriniar (vľavo) z Fenerbahce Istanbul.
    Slovenský futbalista Milan Škriniar (vľavo) z Fenerbahce Istanbul.
    Škiniar nepomôže Fenerbahce proti rumunskému tímu. V hre o postupe Sauer s Feyenoordom
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Škiniar nepomôže Fenerbahce proti rumunskému tímu. V hre o postupe Sauer s Feyenoordom