Greifov Lyon o priamy postup v Európskej lige. Škiniara čaká domáci atraktívny zápas

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom zabojujú vo štvrtok na pôde Young Boys Bern o priamy postup do osemfinále Európskej ligy.
Slovenská stopa bude aj v Plzni, Feyenoorde Rotterdam a Fenerbahce Istanbul.
Greif odchytal v tejto sezóne za Lyon takmer štyrikrát viac zápasov než jeho brankársky spoluhráč Remy Descamps, no v posledných dvoch dueloch EL sedel Bratislavčan na lavičke.
Jeho tím obhajuje v Európskej lige štvrťfinálovú účasť – vlani ho vyradil neskorší finalista Manchester United.
Do Plzne prišli túto zimu slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj z Ružomberka.
Hrošovský už naskočil do prípravného duelu proti Luganu, Ťapaj sfinalizoval prestup len v piatok. Plzeň je na štrnástom mieste, Porto o sedem pozícii vyššie.
V nižšej súťaži má na konte len tri body
Feyenoord sa nepribližuje k svojej forme z minulej sezóny, keď postúpil do osemfinále Ligy majstrov. V nižšej súťaži má na konte len tri body a po jednej výhre nad Panathinaikosom Atény mu patrí 30. miesto, o bod za Sturmom Graz, ktorý ho čaká v stredu.
Pre oba tímy predstavuje potenciálna výhra zrejme poslednú šancu na udržanie nádeji na pokračovanie v súťaži.
Domácim bude k dispozícii aj mladý talentovaný slovenský útočník Leo Sauer, ktorý si v novembri otvoril strelecký účet tohto ročníka a presný zásah pridal aj v EL na pôde FCSB, kde jeho tím prehral 3:4.
Kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škiniara čaká s Fenerbahce atraktívny zápas proti Aston Ville, ktorá je o skóre za vedúcim Lyonom a dánskym Midtjyllandom, pričom môže tiež pomýšľať na zabezpečenie priameho postupu do osemfinále.
Fenerbahce je dvanáste a od prvého kola neprehralo.
Medzi zaujímavé zápasy patrí aj stretnutie AS Rím a VfB Stuttgart, ktorý je na deviatom mieste o skóre pred talianskym tímom. Jeden z nich sa tak v prípade výhry priblíži k priamemu postupu.
Miestenku do osemfinále ešte nemá istú nikto
Bundesligový klub vyhral len tri zo svojich predošlých desiatich vonkajších zápasov na európskej scéne, no momentálne je na čísle šesť v počet zápasov bez prehry.
Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí.
Miestenku do osemfinále ešte nemá istú nikto, minimálne v play off sa s určitosťou predstavia Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Freiburg a Ferencváros Budapešť. Po základnej fáze zasa s určitosťou skončí OGC Nice, ktoré nemá na konte ani bod.
Európska liga - 7. kolo ligovej fázy
štvrtok 22. január:
Zápasy od 18.45 h:
Brann Bergen - FC Midtjylland
Young Boys Bern - Olympique Lyon
FC Viktoria Plzeň - FC Porto
PAOK Solún - Real Betis
Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad
SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv
Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz
Fenerbahce Istanbul - Aston Villa
FC Bologna - Celtic Glasgow
Zápasy od 21.00 h:
FC Utrecht - KRC Genk
Red Bull Salzburg - FC Bazilej
Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad
OGC Nice - Go Ahead Eagles
Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény
Dinamo Záhreb - FCSB
Celta Vigo - OSC Lille
SC Braga - Nottingham Forest
AS Rím - VfB Stuttgart