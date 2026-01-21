Greifov Lyon o priamy postup v Európskej lige. Škiniara čaká domáci atraktívny zápas

Dominik Greif
Dominik Greif (Autor: X/Olympique Lyonnais)
TASR|22. jan 2026 o 00:00
Európska liga pokračuje zápasmi 7. kola ligovej fázy.

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom zabojujú vo štvrtok na pôde Young Boys Bern o priamy postup do osemfinále Európskej ligy.

Slovenská stopa bude aj v Plzni, Feyenoorde Rotterdam a Fenerbahce Istanbul.

Greif odchytal v tejto sezóne za Lyon takmer štyrikrát viac zápasov než jeho brankársky spoluhráč Remy Descamps, no v posledných dvoch dueloch EL sedel Bratislavčan na lavičke.

Jeho tím obhajuje v Európskej lige štvrťfinálovú účasť – vlani ho vyradil neskorší finalista Manchester United.

Do Plzne prišli túto zimu slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj z Ružomberka.

Hrošovský už naskočil do prípravného duelu proti Luganu, Ťapaj sfinalizoval prestup len v piatok. Plzeň je na štrnástom mieste, Porto o sedem pozícii vyššie.

V nižšej súťaži má na konte len tri body

Feyenoord sa nepribližuje k svojej forme z minulej sezóny, keď postúpil do osemfinále Ligy majstrov. V nižšej súťaži má na konte len tri body a po jednej výhre nad Panathinaikosom Atény mu patrí 30. miesto, o bod za Sturmom Graz, ktorý ho čaká v stredu.

Pre oba tímy predstavuje potenciálna výhra zrejme poslednú šancu na udržanie nádeji na pokračovanie v súťaži.

Domácim bude k dispozícii aj mladý talentovaný slovenský útočník Leo Sauer, ktorý si v novembri otvoril strelecký účet tohto ročníka a presný zásah pridal aj v EL na pôde FCSB, kde jeho tím prehral 3:4.

Kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škiniara čaká s Fenerbahce atraktívny zápas proti Aston Ville, ktorá je o skóre za vedúcim Lyonom a dánskym Midtjyllandom, pričom môže tiež pomýšľať na zabezpečenie priameho postupu do osemfinále.

Fenerbahce je dvanáste a od prvého kola neprehralo.

Hráči Fenerbahce, Slovák Milan Škriniar (vľavo), tlieskajú svojim fanúšikom na konci zápasu.
Hráči Fenerbahce, Slovák Milan Škriniar (vľavo), tlieskajú svojim fanúšikom na konci zápasu. (Autor: TASR/AP)

Medzi zaujímavé zápasy patrí aj stretnutie AS Rím a VfB Stuttgart, ktorý je na deviatom mieste o skóre pred talianskym tímom. Jeden z nich sa tak v prípade výhry priblíži k priamemu postupu.

Miestenku do osemfinále ešte nemá istú nikto

Bundesligový klub vyhral len tri zo svojich predošlých desiatich vonkajších zápasov na európskej scéne, no momentálne je na čísle šesť v počet zápasov bez prehry.

Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí.

Miestenku do osemfinále ešte nemá istú nikto, minimálne v play off sa s určitosťou predstavia Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Freiburg a Ferencváros Budapešť. Po základnej fáze zasa s určitosťou skončí OGC Nice, ktoré nemá na konte ani bod.

Európska liga - 7. kolo ligovej fázy

štvrtok 22. január:

Zápasy od 18.45 h:

Brann Bergen - FC Midtjylland

Young Boys Bern - Olympique Lyon

FC Viktoria Plzeň - FC Porto

PAOK Solún - Real Betis

Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad

SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv

Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz

Fenerbahce Istanbul - Aston Villa

FC Bologna - Celtic Glasgow

Zápasy od 21.00 h:

FC Utrecht - KRC Genk

Red Bull Salzburg - FC Bazilej

Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad

OGC Nice - Go Ahead Eagles

Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény

Dinamo Záhreb - FCSB

Celta Vigo - OSC Lille

SC Braga - Nottingham Forest

AS Rím - VfB Stuttgart

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

