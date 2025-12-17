Sparta si chce zaistiť osemfinále proti Škótom. O najlepšiu osmičku aj Šatkov klub

Futbalová Konferenčná liga ukončí vo štvrtok svoju ligovú fázu. Isté osemfinále má len Racing Štrasburg, do play off postúpi s istotou ďalšia sedmička tímov a o zotrvanie v súťaži bojuje 19 tímov.
Zo slovenského pohľadu pútajú pozornosť Sparta Praha s dvojicou Slovákov vrátane kapitána Lukáša Haraslína, turecký Samsunspor či Sigma Olomouc.
Jedinému zástupcovi Niké ligy, Slovanu Bratislava, patrí 31. miesto a nemôže postúpiť do ďalšej fázy.
Štrasburg má na konte 13 bodov, naplno nebodoval len s poľskou Jagielloniou a triumf bral aj na Tehelnom poli (2:1). V hlavnej fáze európskej súťaže a zároveň v jej play off bol naposledy v sezóne 2005/06, keď vypadol v osemfinále Pohára UEFA s Bazilejom.
Medzi tímami, ktoré môžu postúpiť priamo, sú spomínaný Samsunspor aj Sparta. Tureckému tímu patrí piate miesto a na záver ho čaká ôsmy Mainz, ktorý môže tiež ísť medzi najlepšiu šestnástku.
V Nemecku by sa mal v drese hostí predstaviť aj slovenský obranca Ľubomír Šatka, ktorý vypadol začiatkom mesiaca pre zranenie, no v posledných dvoch zápasoch absolvoval plnú minutáž.
Hneď za Samsunsporom je šiesta Sparta Praha, kde okrem Haraslína pôsobia aj stredopoliar Dominik Hollý a brankár Jakub Surovčík. „Rudých“ čaká duel proti škótskemu Aberdeenu, ktorý je s dvoma bodmi na 33. mieste tabuľky.
Haraslína sprevádzali tento rok zranenia, pre ktoré vynechal celkovo 126 dní, od konca októbra je však útočník v akcii a z posledných siedmich duelov vynechal len pohárový na pôde druholigistu.
Jeho krajan Jakub Surovčík zastáva post brankárskej dvojky za Dánom Petrom Vindahlom, ďalší Slovák Dominik Hollý absentuje od októbra pre zranenie.
Jedným z tímom v boji o zotrvanie v súťaži je Sigma Olomouc, ktorej patrí 22. priečka a čaká ju vyrovnaný duel, v ktorom privíta Lech Poznaň – poľský celok je len o dve pozície a skóre nad Olomoucom.
Z trojice Slovákov hráva najpravidelnejšie obranca Tomáš Huk, no v KL nastúpil za klub len raz proti Celje (2:1). Jeho krajan a ďalší bek Matúš Malý bol len v tejto sezóne v akcii iba v troch stretnutiach vo všetkých súťažiach a brankár Matúš Hruška je náhradníkom Jana Koutného.
Z tímov z európskych popredných líg sú v súťaži okrem Štarsburgu a Mainzu aj deviaty Crystal Palace a jedenásta Fiorentina.
Držiteľa Anglického pohára FA čaká fínske KuPS, pričom ani jeden tím nemá isté pokračovanie v súťaži.
Fiorentina, ktorá hrala finále KL dvakrát, sa predstaví na pôde švajčiarskeho Lausanne a taktiež pôjde o „duel o prežitie“.
Klub z Florencie prešiel na jeseň trénerskou zmenou, v domácej súťaži mu patrí posledné miesto a postup do osemfinále alebo play off by tak predstavoval výraznú vzpruhu.