Lobotkov Neapol čaká nepríjemný súper, Hancko bude čeliť vlaňajším finalistom

Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka (Autor: REUTERS)
TASR|25. nov 2025 o 00:00
ShareTweet0

Liga majstrov pokračuje zápasmi piateho kola ligovej fázy.

BRATISLAVA. Šlágrom 5. kola hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov bude stredajší duel medzi Arsenalom Londýn a Bayernom Mníchov. Oba tímy ešte nestratili ani bod.

Atletico Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom privíta doposiaľ tiež stopercentný Inter Miláno.

Taliansky šampión SSC Neapol so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom hostí v utorok azerbajdžanský Karabach a Slavia Praha s Ivanom Schranzom a Erikom Prekopom Athletic Bilbao.

Arsenal čaká veľká výzva

Arsenal sa naladil na duel s lídrom tabuľky Bayernom triumfom 4:1 nad Tottenhamom Hotspur. Nad Bavormi nevyhral v európskych klubových súťažiach v piatich zápasoch za sebou.

„Je to pre nás veľká výzva. Pevne verím, že nadviažeme na kvalitný výkon z duelu proti Tottenhamu. Bayern dáva v tejto sezóne veľa gólov, musíme byť pozorní v obrane," zdôraznil tréner Arsenalu Mikel Arteta.

Bayern počas uplynulého víkendu otočil duel s Freiburgom a po víťazstve 6:2 má na čele tabuľky nemeckej Bundesligy už osembodový náskok pred Bayerom Leverkusen.

Slabinou Bayernu v uplynulých zápasoch bolo bránenie štandardných situácií, po ktorých inkasoval štyrikrát.

Tréner Vincent Kompany však nemá pred duelom s Arsenalom v tomto smere obavy.

„Som pokojný a nemám strach zo špecialistov na priame či rohové kopy, ktorých má Arsenal vo svojom strede viacero. Urobili sme chyby, no poučili sme sa z nich. Aj my máme veľmi silné štandardky, čo sme dokázali aj v dueli s Freiburgom, v ktorom sme skórovali po rohu.“

Simeone očakáva s Interom náročný zápas

Atletico nastúpi na duel s Interom s cieľom dosiahnuť tretie víťazstvo v ligovej fáze LM.

„Ťaháme sériu piatich triumfov za sebou a chceme ju predĺžiť. Bude to náročný duel, veď Inter postúpil v uplynulej sezóne až do finále tejto prestížnej súťaže," zdôraznil tréner Atletica Diego Simeone.

Inter si bude chcieť napraviť chuť po prehre 0:1 v mestskom derby s AC Miláno.

„V tomto dueli sme ukázali, že sme kvalitný a vyzretý tím, chýbalo nám však trochu športového šťastia. Dvakrát sme trafili bránkovú konštrukciu. Proti Atleticu musíme byť v koncovke efektívnejší," povedal kouč Interu Cristian Chivu.

K ťahákom utorňajšieho programu bude patriť súboj medzi FC Chelsea a Barcelonou - tabuľkovými susedmi. Londýnčanom zatiaľ patrí 12. miesto, Katalánci sú na 11. priečke, pričom oba tímy majú na konte sedem bodov.

„Chceme nadviazať na dobré veci zo zápasu proti Athleticu Bilbao, v ktorom sme sa vrátili na náš domovský Camp Nou víťazstvom 4:0. V ofenzíve sa budeme opäť spoliehať na Roberta Lewandowského. Je hladný po góloch, čo dokázal aj proti Bilbau. Je to pre nás mimoriadne dôležitý hráč," povedal kouč Barcelony Hansi Flick.

Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy

Utorok 25. novembra:

18:45 Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon

18:45 Galatasaray Istanbul - Royal Union St. Gilloise

21:00 FC Chelsea - FC Barcelona

21:00 FK Bodö/Glimt - Juventus Turín

21:00 Olympique Marseille - Newcastle United

21:00 SSC Neapol - FK Karabach Agdam

21:00 Slavia Praha - Athletic Bilbao

21:00 Borussia Dortmund - FC Villarreal

21:00 Manchester City - Bayer Leverkusen

Streda 26. novembra:

18:45 FC Kodaň - Kajrat Almaty

18:45 Pafos FC - AS Monaco

21:00 Atlético Madrid - Inter Miláno

21:00 FC Liverpool - PSV Eindhoven

21:00 Olympiakos Pireus - Real Madrid

21:00 Paríž Saint-Germain - Tottenham Hotspur

21:00 Sporting Lisabon - FC Bruggy

21:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo

21:00 FC Arsenal - Bayern Mníchov

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Stanislav Lobotka
    Stanislav Lobotka
    Lobotkov Neapol čaká nepríjemný súper, Hancko bude čeliť vlaňajším finalistom
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Lobotkov Neapol čaká nepríjemný súper, Hancko bude čeliť vlaňajším finalistom