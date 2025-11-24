Lobotkov Neapol čaká nepríjemný súper, Hancko bude čeliť vlaňajším finalistom

BRATISLAVA. Šlágrom 5. kola hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov bude stredajší duel medzi Arsenalom Londýn a Bayernom Mníchov. Oba tímy ešte nestratili ani bod.
Atletico Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom privíta doposiaľ tiež stopercentný Inter Miláno.
Taliansky šampión SSC Neapol so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom hostí v utorok azerbajdžanský Karabach a Slavia Praha s Ivanom Schranzom a Erikom Prekopom Athletic Bilbao.
Arsenal čaká veľká výzva
Arsenal sa naladil na duel s lídrom tabuľky Bayernom triumfom 4:1 nad Tottenhamom Hotspur. Nad Bavormi nevyhral v európskych klubových súťažiach v piatich zápasoch za sebou.
„Je to pre nás veľká výzva. Pevne verím, že nadviažeme na kvalitný výkon z duelu proti Tottenhamu. Bayern dáva v tejto sezóne veľa gólov, musíme byť pozorní v obrane," zdôraznil tréner Arsenalu Mikel Arteta.
Bayern počas uplynulého víkendu otočil duel s Freiburgom a po víťazstve 6:2 má na čele tabuľky nemeckej Bundesligy už osembodový náskok pred Bayerom Leverkusen.
Slabinou Bayernu v uplynulých zápasoch bolo bránenie štandardných situácií, po ktorých inkasoval štyrikrát.
Tréner Vincent Kompany však nemá pred duelom s Arsenalom v tomto smere obavy.
„Som pokojný a nemám strach zo špecialistov na priame či rohové kopy, ktorých má Arsenal vo svojom strede viacero. Urobili sme chyby, no poučili sme sa z nich. Aj my máme veľmi silné štandardky, čo sme dokázali aj v dueli s Freiburgom, v ktorom sme skórovali po rohu.“
Simeone očakáva s Interom náročný zápas
Atletico nastúpi na duel s Interom s cieľom dosiahnuť tretie víťazstvo v ligovej fáze LM.
„Ťaháme sériu piatich triumfov za sebou a chceme ju predĺžiť. Bude to náročný duel, veď Inter postúpil v uplynulej sezóne až do finále tejto prestížnej súťaže," zdôraznil tréner Atletica Diego Simeone.
Inter si bude chcieť napraviť chuť po prehre 0:1 v mestskom derby s AC Miláno.
„V tomto dueli sme ukázali, že sme kvalitný a vyzretý tím, chýbalo nám však trochu športového šťastia. Dvakrát sme trafili bránkovú konštrukciu. Proti Atleticu musíme byť v koncovke efektívnejší," povedal kouč Interu Cristian Chivu.
K ťahákom utorňajšieho programu bude patriť súboj medzi FC Chelsea a Barcelonou - tabuľkovými susedmi. Londýnčanom zatiaľ patrí 12. miesto, Katalánci sú na 11. priečke, pričom oba tímy majú na konte sedem bodov.
„Chceme nadviazať na dobré veci zo zápasu proti Athleticu Bilbao, v ktorom sme sa vrátili na náš domovský Camp Nou víťazstvom 4:0. V ofenzíve sa budeme opäť spoliehať na Roberta Lewandowského. Je hladný po góloch, čo dokázal aj proti Bilbau. Je to pre nás mimoriadne dôležitý hráč," povedal kouč Barcelony Hansi Flick.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
Utorok 25. novembra:
18:45 Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon
18:45 Galatasaray Istanbul - Royal Union St. Gilloise
21:00 FC Chelsea - FC Barcelona
21:00 FK Bodö/Glimt - Juventus Turín
21:00 Olympique Marseille - Newcastle United
21:00 SSC Neapol - FK Karabach Agdam
21:00 Slavia Praha - Athletic Bilbao
21:00 Borussia Dortmund - FC Villarreal
21:00 Manchester City - Bayer Leverkusen
Streda 26. novembra:
18:45 FC Kodaň - Kajrat Almaty
18:45 Pafos FC - AS Monaco
21:00 Atlético Madrid - Inter Miláno
21:00 FC Liverpool - PSV Eindhoven
21:00 Olympiakos Pireus - Real Madrid
21:00 Paríž Saint-Germain - Tottenham Hotspur
21:00 Sporting Lisabon - FC Bruggy
21:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo
21:00 FC Arsenal - Bayern Mníchov