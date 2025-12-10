Sparta Praha si môže zvýšiť šance na postup. Olomouc nastúpi v Gibraltáre

Futbalisti Sparty Praha nastúpia vo štvrtok od 18.45 na ihrisku rumunskej Craiovy s cieľom zvýšiť svoje šance na priamy postup do osemfinále Konferenčnej ligy.
Zatiaľ v nej získali sedem bodov a prípadným víťazstvom by sa mohli pred záverečným kolom skupinovej fázy posunúť medzi osmičku s priamym postupom.
Sparta sa na KL naladila víťazstvom v Olomouci 1:0, pri ktorom nechýbal ani slovenský kapitán tímu Lukáš Haraslín.
Aj Olomouc má šancu na priamy postup, vo štvrtok mu zároveň pôjde o zabezpečenie si účasti vo vyraďovačke.
S týmto cieľom nastúpi v Gibraltáre proti domácemu tímu Lincoln Red Imps, ktorý doma ešte v KL neprehral.
„Ideme tam s pokorou a rešpektom k súperovi. Chceme získať tri body. Sme si vedomí, že sme blízko k postupu do jarnej fázy,“ povedal brankár Jan Koutný. V tíme Olomouca pôsobia aj Tomáš Huk, Matúš Malý a brankár Matúš Hruška.
Na prvom mieste tabuľky figuruje turecký Samsunspor, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Ľubomír Šatka.
Ten však proti AEK Larnaka nenastúpi, keďže od 23. novembra absentuje pre zranenie a tímu chýbal aj v nedeľňajšom zápase tureckej ligy proti Galatasarayu Istanbul (2:3). Zaujímavo vyznieva fakt, že Samsunspor má od Šatkovho zranenia bilanciu tri remízy.
Larnaka je jediný tím, ktorý ešte v KL neinkasoval. V uplynulom zápase triumfoval na ihrisku Fiorentiny 1:0.
Taliansky tím začal hlavnú fázu KL dvoma víťazstvami, po ktorých prišli dve prehry. Na víťaznú vlnu by sa chcel vrátiť v zápase proti Dynamu Kyjev.
„Po dvoch víťazstvách sme utrpeli dve prehry, takže bude pre nás dôležité zvrátiť tento trend,“ uviedol útočník Fiorentiny Edin Ďžeko.
Popri Samsunspore zatiaľ nazbieral 10 bodov iba Štrasburg, ktorý zvíťazil v uplynulých dvoch zápasoch KL a formu sa pokúsi potvrdiť aj v Aberdeene.
Konferenčná liga - 5. kolo ligovej fázy:
štvrtok 11. decembra:
zápasy od 18.45 h:
Breidablik - Shamrock Rovers
Drita - Alkmaar
Fiorentina - Dynamo Kyjev
Hacken - AEK Larnaka
Jagiellonia - Vallecano
Noah - Legia Varšava
Samsunspor - AEK Larnaka
Škendija - SLOVAN BRATISLAVA
Univ. Craiova - Sparta Praha
zápasy od 21.00 h:
Aberdeen - Štrasburg
Hamrun - Šachtar
KuPS - Lausanne
Lech Poznaň - Mainz
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
Raków Čenstochová - Zrinskij Mostar
Rijeka - Celje
Shelbourne - Crystal Palace
SK Rapid - Omonia