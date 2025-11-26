Fenerbahce privíta nezdolaný Ferencvároš. Sauer s holandským celkom proti Celticu

Futbalistov tureckého Fenerbahce Istanbul s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom čaká dôležitý duel v hlavnej fáze Európskej ligy proti zatiaľ nezdolanému Ferencvárosu Budapešť.
Z pohľadu ambícií na účasť vo vyraďovačke bude kľúčová konfrontácia holandského Feyenoordu Rotterdam v kádri so slovenským krídelníkom Leom Sauerom proti Celticu Glasgow.
Oba tímy sa nachádzajú v 36-člennej tabuľke mimo prvú 24-ku, ktorá si zahrá EL aj na jar budúceho roka.
Neľahkú výzvu majú pred sebou hráči Viktorie Plzeň, ktorým patrí priebežne ôsma priečka zaručujúca priamu účasť v osemfinále.
Zatiaľ nezdolaní „viktoriáni“ majú bilanciu 2-2-0 a čaká ich druhý tím tabuľky SC Freiburg. Nemecký tím nazbieral 10 bodov a štvrtý triumf v tomto ročníku súťaže by ich poslal s určitosťou do vyraďovačky.
Feyenoordu so Sauerom zatiaľ to zatiaľ nejde
Účasť v nej si môže v prípade plného bodového zisku zabezpečiť aj osembodová Plzeň, ktorá už dokázala na Stadio Olimpico zaskočiť AS Rím.
Feyenoordu so Sauerom zatiaľ nevychádza pohárová Európa podľa predstáv. Účastník Eredivisie prehral tri zo štyroch stretnutí a na zachovanie si šancí na postup potrebuje Celtic zdolať.
Škótsky klub je však podobnej situácii a na konte má iba o bod viac. Zaistiť si postup môže ďalší tím so slovenskou stopou.
Olympique Lyon a slovenský brankár Dominik Greif v jeho službách budú čeliť na neutrálnej pôde v srbskom meste Bačka Topola izraelskému Maccabi Tel Aviv.
Lyon má na konte deväť bodov a prvýkrát prehral v predošlom kole na ihrisku Betisu Sevilla. Maccabi zatiaľ na plný bodový zisk čaká, získal iba bod za bezgólovú remízu s PAOK-om Solún a na tretej priečke od spodku tabuľky má nepriaznivé skóre 1:8.
Fenerbahce so Škriniarom pred necelými troma týždňami iba remizovali v Štruncových sadoch s Plzňou 0:0 a nič ľahké nečaká „Fener“ ani proti rozbehnutému Ferencvárosu.
Pozíciu jediného tímu so stopercentným bodovým ziskom si budú chcieť udržať aj po piatom vystúpení hráči Midtjyllandu.
Dánsky klub je prekvapivo na čele tabuľky s 12 bodmi a čaká ho konfrontácia na ihrisku AS Rím.
Európska liga - 5. kolo ligovej fázy
Zápasy od 18:45 h:
AS Rím - FC Midtjylland
Aston Villa - Young Boys Bern
FC Porto - OGC Nice
Fenerbahce Istanbul - Ferencváros Budapešť
Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow
OSC Lille - Dinamo Záhreb
Ludogorec Razgrad - Celta Vigo
PAOK Solún - Brann Bergen
Viktoria Plzeň - SC Freiburg
Zápasy od 21:00 h
Real Betis - FC Utrecht
FC Bologna - Red Bull Salzburg
Crvena Zvezda Belehrad - FCSB
Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart
KRC Genk - FC Bazilej
Maccabi Tel Aviv - Olympique Lyon
Nottingham Forest - Malmö FF
Panathinaikos Atény - Sturm Graz
Glasgow Rangers - SC Braga