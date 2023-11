Kodaň s Vavrom hostí Manchester United, Lobotkov Neapol v pozícii jasného favorita

Bratislava 7. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nastúpia v stredajšom dueli C-skupiny Ligy majstrov proti trápiacemu sa Unionu Berlín.

Neapol sa naladil víkendovým triumfom 2:0 na pôde Salernitany, Lobotka sa prezentoval prihrávkou na víťazný gól Giacoma Raspadoriho. Jeho tím vyhral štyri predchádzajúce zápasy s nemeckými klubmi a to navyše bez inkasovaného gólu.

SSC pred dvoma týždňami uspel na ihrisku bundesligistu 1:0. "Dovolili sme im jedinú strelu na bránku a aj tak sme prehrali," vrátil sa k tomuto súboju Urs Fischer, tréner Unionu. "Trápime sa, ale verím, že sa to zlomí."

Braga má z troch duelov v skupine jedno víťazstvo a jej tréner Artur Jorge si uvedomuje, že šanca na postup v konkurencii Realu a SSC nie je veľká: "Stále sme v hre o postup, ale teraz nás čakajú dva náročné testy - Real a Neapol. Už sme však ukázali, že sme tu, aby sme bojovali do poslednej chvíle."

Pre menšie problémy s ramenom je však jeho štart proti portugalskému tímu ohrozený, Ancelotti ho môže šetriť a vôbec prvýkrát by tak chýbal v zostave "Los Blancos".

Trénerovi Carlovi Ancelottimu však podľa španielskych médií možno bude chýbať Jude Bellingham, ktorý od svojho letného príchodu do Madridu žiari a v 14 dueloch zaznamenal už 13 gólov.

"Nebolo to jednoduché, pretože súper si v úvode vytvorili veľký tlak. V druhom polčase sme však už mali viac priestoru a vyjadrili sme to aj gólovo," zhodnotil Kingsley Coman, autor jedného z troch gólov.

Galatasaray je v tabuľke druhý o bod pred Manchestrom United, ktorý sa predstaví na ihrisku FC Kodaň.

United získali v minulom kole vďaka triumfu 1:0 nad dánskym šampiónom prvé body do tabuľky A-skupiny. V nadstavenom čase mali vtedy hostia veľkú šancu vyrovnať, no Jordan Larsson nepremenil penaltu nariadenú za faul Scotta McTominaya.

"Neverím na smolu vo futbale. Zápasy rozhodujú dôležité zákroky či góly a my sme to v prvých troch dueloch nedokázali nakloniť v náš prospech. Máme v tabuľke jediný bod a to je tvrdý fakt," povedal Jacob Neestrup, tréner FC Kodaň.