Sparta chce uspieť proti poľskému klubu. Nečaká nás nič ľahké, zdôraznil Haraslín

Druhá polovica zápasov hlavnej fázy Konferenčnej ligy sa pre futbalistov Sparty Praha začne konfrontáciou na pôde Legie Varšava.
„Rudí“ v kádri so slovenským krídelníkom a kapitánom Lukášom Haraslínom majú na konte štyri body a plný bodový zisk by ich výrazne priblížil k istej účasti v jarnej vyraďovačke.
Postupovú definitívu zatiaľ pozná vedúci tím 36-člennej tabuľky Samsunspor, v ktorom pôsobí slovenský obranca Ľubomír Šatka.
Spolu s tureckým klubom sú stopercentní po troch dueloch aj hráči nemeckého 1. FSV Mainz a slovinského NK Celje.
Varšava neprežíva ideálne obdobie
Najúspešnejší poľský klub Legia Varšava neprežíva ideálne obdobie, po troch vystúpeniach má v KL na konte tri body.
Ešte horšie na tom je v domácej Ekstraklase, v ktorej figuruje až na 11. mieste. Prípadný úspech Sparty v hlavnom meste Poľska ju môže udržať v nádeji na priamy postup do osemfinále prostredníctvom umiestnenia v prvej osmičke.
„Čaká nás náročný duel s ťažkým súperom. Legia je dobré mužstvo, ale ak budeme hrať tak, ako máme, potom verím, že uspejeme a pripíšeme si ďalšie dôležité tri body do tabuľky,“ uviedol Haraslín v rozhovore pre TASR.
Na postupovej pozícii je priebežne aj ďalší český zástupca SK Sigma Olomouc, ktorému patrí 19. miesto so štyrmi bodmi.
„Hanáci“ privítajú nezdolané Celje. „Očakávame obrovskú kvalitu, ktorú potvrdzujú nielen výkony, ale aj výsledky. Celje prehralo len jeden z posledných osemnástich zápasov.
V Konferenčnej lige dominuje a vyhralo všetky tri zápasy. Zvíťazilo nad AEK Atény, Shamrockom a Legiou Varšava.
Je to mimoriadne silný tím,“ povedal pre klubový web hlavný tréner Sigmy Tomáš Janotka.
Štvrté vystúpenie čaká vo štvrtok aj ŠK Slovan Bratislava. Sériový slovenský šampión musí bezpodmienečne zdolať na Tehelnom poli španielske Rayo Vallecano, ak si chce zachovať šancu na postup.
„Belasí“ majú po troch dueloch na konte nulu v kolónke bodov po prehrách s Racingom Štrasburg (1:2), AZ Alkmaar (0:1) a KuPS Kuopio (1:3).
Konferenčná liga - 4. kolo ligovej fázy:
Zápasy od 18:45 h:
AZ Alkmaar - FC Shelbourne
Hamrun - Lincoln Red Imps
Lech Poznaň - FC Lausanne-Sport
Omonia Nikózia - Dynamo Kyjev
Raków Čenstochová - Rapid Viedeň
Sigma Olomouc - NK Celje
ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
HŠK Zrinjski Mostar - BK Häcken
Zápasy od 21:00 h:
FC Aberdeen - FC Noah
Breidablik Kópavogur - Samsunspor
Drita - Škendija Tetovo
AFC Fiorentina - AEK Atény
Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio
Legia Varšava - Sparta Praha
HNK Rijeka - AEK Larnaka
Shamrock Rovers - Šachtar Doneck
Racing Štrasburg - Crystal Palace