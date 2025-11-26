Sparta chce uspieť proti poľskému klubu. Nečaká nás nič ľahké, zdôraznil Haraslín

Lukáš Haraslín (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi
Lukáš Haraslín (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: X/AC Sparta Praha)
TASR|27. nov 2025 o 00:00
Postupovú definitívu má Samsunspor so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom.

Druhá polovica zápasov hlavnej fázy Konferenčnej ligy sa pre futbalistov Sparty Praha začne konfrontáciou na pôde Legie Varšava.

„Rudí“ v kádri so slovenským krídelníkom a kapitánom Lukášom Haraslínom majú na konte štyri body a plný bodový zisk by ich výrazne priblížil k istej účasti v jarnej vyraďovačke.

Postupovú definitívu zatiaľ pozná vedúci tím 36-člennej tabuľky Samsunspor, v ktorom pôsobí slovenský obranca Ľubomír Šatka.

Spolu s tureckým klubom sú stopercentní po troch dueloch aj hráči nemeckého 1. FSV Mainz a slovinského NK Celje.

Varšava neprežíva ideálne obdobie

Najúspešnejší poľský klub Legia Varšava neprežíva ideálne obdobie, po troch vystúpeniach má v KL na konte tri body.

Ešte horšie na tom je v domácej Ekstraklase, v ktorej figuruje až na 11. mieste. Prípadný úspech Sparty v hlavnom meste Poľska ju môže udržať v nádeji na priamy postup do osemfinále prostredníctvom umiestnenia v prvej osmičke.

„Čaká nás náročný duel s ťažkým súperom. Legia je dobré mužstvo, ale ak budeme hrať tak, ako máme, potom verím, že uspejeme a pripíšeme si ďalšie dôležité tri body do tabuľky,“ uviedol Haraslín v rozhovore pre TASR.

Na postupovej pozícii je priebežne aj ďalší český zástupca SK Sigma Olomouc, ktorému patrí 19. miesto so štyrmi bodmi.

„Hanáci“ privítajú nezdolané Celje. „Očakávame obrovskú kvalitu, ktorú potvrdzujú nielen výkony, ale aj výsledky. Celje prehralo len jeden z posledných osemnástich zápasov.

V Konferenčnej lige dominuje a vyhralo všetky tri zápasy. Zvíťazilo nad AEK Atény, Shamrockom a Legiou Varšava.

Je to mimoriadne silný tím,“ povedal pre klubový web hlavný tréner Sigmy Tomáš Janotka.

Štvrté vystúpenie čaká vo štvrtok aj ŠK Slovan Bratislava. Sériový slovenský šampión musí bezpodmienečne zdolať na Tehelnom poli španielske Rayo Vallecano, ak si chce zachovať šancu na postup.

„Belasí“ majú po troch dueloch na konte nulu v kolónke bodov po prehrách s Racingom Štrasburg (1:2), AZ Alkmaar (0:1) a KuPS Kuopio (1:3).

Konferenčná liga - 4. kolo ligovej fázy:

Zápasy od 18:45 h:

AZ Alkmaar - FC Shelbourne

Hamrun - Lincoln Red Imps

Lech Poznaň - FC Lausanne-Sport

Omonia Nikózia - Dynamo Kyjev

Raków Čenstochová - Rapid Viedeň

Sigma Olomouc - NK Celje

ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

HŠK Zrinjski Mostar - BK Häcken

Zápasy od 21:00 h:

FC Aberdeen - FC Noah

Breidablik Kópavogur - Samsunspor

Drita - Škendija Tetovo

AFC Fiorentina - AEK Atény

Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio

Legia Varšava - Sparta Praha

HNK Rijeka - AEK Larnaka

Shamrock Rovers - Šachtar Doneck

Racing Štrasburg - Crystal Palace

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

