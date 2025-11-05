Treba sa znovu postaviť na nohy, vyzýva Haraslín. Spartu čaká poľský súper

BRATISLAVA. Tretie kolo ligovej fázy Konferenčnej lige prinesie vo štvrtok duel bratislavského Slovana v Tampere proti KuPS Kuopio a ďalších sedemnásť zápasov.
Pražská Sparta zabojuje o druhé víťazstvo v sezóne tretej najvýznamnejšej európskej pohárovej súťaže, keď privíta poľský Rakow Čenstochová.
Sparta vstúpila do ligovej fázy KL víťazstvom 4:1 na Letnej nad Shamrockom Rovers, ale duel v Rijeke, ktorý pre počasie po polčase prerušili a na druhý deň dohrali, prehrala 0:1.
Zverenci Briana Priskeho prehrali aj uplynulý zápas v českej lige, keď domácej Karvinej podľahli 1:2.
„Sú to dve odlišné súťaže. Prepínať z domácej ligy na európsku súťaž je náročnejšie. Stále sme na začiatku sezóny, ktorá bude ešte dlhá. Máme pred sebou dosť zápasov v lige.
Vieme, ako to býva, najväčší zlom môže pokojne prísť až v januári. Treba sa znovu postaviť na nohy a pokračovať v takých výkonoch, aké chceme podávať - a to tie najlepšie možné, pretože sme v Sparte,“ citoval klubový web slovenského reprezentanta a kapitána Sparty Lukáša Haraslína, ktorý sa po zranení vrátil na trávnik a v Karvinej odohral záverečnú štvrťhodinu.
Rakow bodoval v oboch doterajších kolách ligovej fázy KL, keď na domácej pôde zdolal Craiovu 2:0 a v Olomouci remizoval 1:1.
Sigma so Slovákmi Matúšom Hruškom, Tomášom Hukom a Matúšom Malým získala s poľským súperom zatiaľ svoj jediný bod. V úvodnom kole prehrala v Taliansku s Fiorentinou 0:2. Vo štvrtok tak zabojuje o prvé víťazstvo v Arménsku proti FC Noah, ktorý má na konte štyri body.
Prekvapivú prehru 0:1 s AEK Larnaka zaznamenal v uplynulom kole jeden z favoritov KL Crystal Palace, ktorý si bude chcieť napraviť chuť a pridať druhé víťazstvo proti Alkmaaru. Aj holandský tím podľahol Larnake, v úvodnom kole 0:4 na Cypre, a potom v domácom prostredí zdolal Slovan 1:0.
Po dvoch kolách majú plný počet bodov okrem Larnaky aj Fiorentina, Celje, Lausanne, Mainz a Samsunspor so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom.
Konferenčná liga - 3. kolo ligovej fázy:
Zápasy od 18:45 h:
KuPS Kuopio - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /Tampere/
Šachtar Doneck - Breidablik Kópavogur
Sparta Praha - Rakow Čenstochová
Samsunspor - Hamrun Spartans
FC Noah - Sigma Olomouc
FSV Mainz - AC Fiorentina
NK Celje - Legia Varšava
AEK Larnaka - Aberdeen FC
AEK Atény - Shamrock Rovers
Zápasy od 21:00 h:
Rayo Vallecano - Lech Poznaň
Rapid Viedeň - Universitatea Craiova
Škendija Tetovo - Jagiellonia Bialystok
Shelbourne FC - KF Drita
Lincoln Red Imps - HNK Rijeka
FC Lausanne-Sport - Omonia Nikózia
BK Häcken - Racing Štrasburg
Dynamo Kyjev - Zrinjski Mostar
Crystal Palace - AZ Alkmaar