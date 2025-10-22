Greifov Lyon si chce udržať bezchybnú bilanciu. Plzeň sa pokúsi dobyť slávny Rím

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: X/Olympique Lyon)
23. okt 2025 o 00:00
V akcii budú aj Škriniar či Sauer.

BRATISLAVA. Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom si chcú udržať stopercentnú bilanciu v Európskej lige aj po štvrtkových dueloch 3. kola.

Ich súperom bude na domácej pôde FC Bazilej. Celkovo sedem tímov zvíťazilo v oboch úvodných stretnutiach, okrem Lyonu aj Aston Villa, Braga, Dinamo Záhreb, FC Porto, Midtjylland a Lille.

Lyon dokázal uspieť v Utrechte a aj doma proti Salzburgu.

„Bolo fantastické zvíťaziť v oboch stretnutiach. Samozrejme, na papieri sme boli favoriti, ale v európskych pohárových súťažiach nie sú jednoduché zápasy. Na domácom štadióne sme mali podporu fanúšikov, ale v Utrechte to bolo zložité.

Zvíťazili sme 1:0, hoci naše predstavenie nepatrilo k najlepším. Museli sme sa nadrieť na tri body, práve takéto momenty sú rozhodujúce,“ citoval Greifa portál uefa.com.

V domácej Ligue 1 mal Lyon solídny štart, no v uplynulých dvoch stretnutiach prehral. Naposledy 2:3 v Nice a v tabuľke mu patrí piata priečka.

„Náš tím je mladý, ale nezlomný. Odštartovali sme sezónu dobre, no vedeli sme, že prídu ťažké časy - zranenia či jednoducho pokles formy. Uvidíme, ako na to dokážeme zareagovať,“ doplnil Greif.

Dobre sa v EL uviedla aj Viktoria Plzeň, po remíze 1:1 na pôde Ferencvárosu Budapešť zvíťazila doma nad Malmö 3:0 a aktuálne drží 8. priečku, ktorá znamená priamy postup do osemfinále. V domácej súťaži však začala zaostávať za čelom tabuľky, a tak prišla zmena na trénerskom poste.

Klub dočasne viedol bývalý slovenský reprezentant Marek Bakoš, no napokon sa oficiálnym nástupcom Miroslava Koubka stal Martin Hyský. Ten vrátil západočeský klub po troch stretnutiach so ziskom jediného bodu opäť na víťaznú vlnu, keď uspel na trávniku Bohemiansu Praha 1:0. Teraz ho však čaká oveľa náročnejšia skúška, nastúpi na Stadio Olimpico proti AS Rím.

„Vlci“ cez víkend nezvládli priamy súboj o čelo talianskej Serie A, keď podľahli doma Interu Miláno 0:1. Zabrať musia aj v Európskej lige, v ktorej naposledy nestačili rovnakým pomerom na Lille.

„Čakajú nás extrémne ťažké zápasy. Máme to so štyrmi bodmi vynikajúco rozohraté. Teším sa na každého protivníka, ktorý nás čaká,“ uviedol Hyský podľa idnes.cz.

Prvé body chce získať Feyenoord Rotterdam a v ceste mu stojí Panathinaikos Atény. Klub, za ktorý hráva aj slovenský krídelník Leo Sauer, sa v Eredivisie naladil kanonádou 7:0 na ihrisku Heraclesu Almelo.

Fenerbahce Istanbul aj s obrancom Milanom Škriniarom čaká domáci duel s VfB Stuttgart. Obe mužstvá majú na konte po tri body. Rovnako je na tom aj Genk s Patrikom Hrošovským, ktorý privíta Betis Sevilla.

Európska liga 2025/2026 - 2. kolo ligovej fázy:

zápasy o 18:45 h:

Brann Bergen - Glasgow Rangers

Red Bull Salzburg - Ferencváros Budapešť

Olympique Lyon - FC Bazilej

KRC Genk - Betis Sevilla

Go Ahead Eagles - Aston Villa

Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atény

Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart

FCSB - FC Bologna

Sporting Braga - CZ Belehrad

zápasy o 21:00 h

Young Boys Bern - Ludogorec Razgrad

Nottingham Forest - FC Porto

Malmö FF - Dinamo Záhreb

Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland

OSC Lille - PAOK Solún

SC Freiburg - FC Utrecht

Celtic Glasgow - Sturm Graz

Celta Vigo - OGC Nice

AS Rím - FC Viktoria Plzeň

    Dominik Greif.
    Dominik Greif.
    Greifov Lyon si chce udržať bezchybnú bilanciu. Plzeň sa pokúsi dobyť slávny Rím
    dnes 00:00
