Greifov Lyon si chce udržať bezchybnú bilanciu. Plzeň sa pokúsi dobyť slávny Rím

BRATISLAVA. Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom si chcú udržať stopercentnú bilanciu v Európskej lige aj po štvrtkových dueloch 3. kola.
Ich súperom bude na domácej pôde FC Bazilej. Celkovo sedem tímov zvíťazilo v oboch úvodných stretnutiach, okrem Lyonu aj Aston Villa, Braga, Dinamo Záhreb, FC Porto, Midtjylland a Lille.
Lyon dokázal uspieť v Utrechte a aj doma proti Salzburgu.
„Bolo fantastické zvíťaziť v oboch stretnutiach. Samozrejme, na papieri sme boli favoriti, ale v európskych pohárových súťažiach nie sú jednoduché zápasy. Na domácom štadióne sme mali podporu fanúšikov, ale v Utrechte to bolo zložité.
Zvíťazili sme 1:0, hoci naše predstavenie nepatrilo k najlepším. Museli sme sa nadrieť na tri body, práve takéto momenty sú rozhodujúce,“ citoval Greifa portál uefa.com.
V domácej Ligue 1 mal Lyon solídny štart, no v uplynulých dvoch stretnutiach prehral. Naposledy 2:3 v Nice a v tabuľke mu patrí piata priečka.
„Náš tím je mladý, ale nezlomný. Odštartovali sme sezónu dobre, no vedeli sme, že prídu ťažké časy - zranenia či jednoducho pokles formy. Uvidíme, ako na to dokážeme zareagovať,“ doplnil Greif.
Dobre sa v EL uviedla aj Viktoria Plzeň, po remíze 1:1 na pôde Ferencvárosu Budapešť zvíťazila doma nad Malmö 3:0 a aktuálne drží 8. priečku, ktorá znamená priamy postup do osemfinále. V domácej súťaži však začala zaostávať za čelom tabuľky, a tak prišla zmena na trénerskom poste.
Klub dočasne viedol bývalý slovenský reprezentant Marek Bakoš, no napokon sa oficiálnym nástupcom Miroslava Koubka stal Martin Hyský. Ten vrátil západočeský klub po troch stretnutiach so ziskom jediného bodu opäť na víťaznú vlnu, keď uspel na trávniku Bohemiansu Praha 1:0. Teraz ho však čaká oveľa náročnejšia skúška, nastúpi na Stadio Olimpico proti AS Rím.
„Vlci“ cez víkend nezvládli priamy súboj o čelo talianskej Serie A, keď podľahli doma Interu Miláno 0:1. Zabrať musia aj v Európskej lige, v ktorej naposledy nestačili rovnakým pomerom na Lille.
„Čakajú nás extrémne ťažké zápasy. Máme to so štyrmi bodmi vynikajúco rozohraté. Teším sa na každého protivníka, ktorý nás čaká,“ uviedol Hyský podľa idnes.cz.
Prvé body chce získať Feyenoord Rotterdam a v ceste mu stojí Panathinaikos Atény. Klub, za ktorý hráva aj slovenský krídelník Leo Sauer, sa v Eredivisie naladil kanonádou 7:0 na ihrisku Heraclesu Almelo.
Fenerbahce Istanbul aj s obrancom Milanom Škriniarom čaká domáci duel s VfB Stuttgart. Obe mužstvá majú na konte po tri body. Rovnako je na tom aj Genk s Patrikom Hrošovským, ktorý privíta Betis Sevilla.
Európska liga 2025/2026 - 2. kolo ligovej fázy:
zápasy o 18:45 h:
Brann Bergen - Glasgow Rangers
Red Bull Salzburg - Ferencváros Budapešť
Olympique Lyon - FC Bazilej
KRC Genk - Betis Sevilla
Go Ahead Eagles - Aston Villa
Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atény
Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart
FCSB - FC Bologna
Sporting Braga - CZ Belehrad
zápasy o 21:00 h
Young Boys Bern - Ludogorec Razgrad
Nottingham Forest - FC Porto
Malmö FF - Dinamo Záhreb
Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland
OSC Lille - PAOK Solún
SC Freiburg - FC Utrecht
Celtic Glasgow - Sturm Graz
Celta Vigo - OGC Nice
AS Rím - FC Viktoria Plzeň