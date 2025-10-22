Sparta nastúpi v Chorvátsku bez Haraslína. Nečaká nás ľahká práca, znie z Prahy

BRATISLAVA. Tretia najvýznamnejšia európska pohárová futbalová súťaž Konferenčná liga má vo štvrtok na programe zápasy 2. kola hlavnej fázy.
Okrem stretnutia slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava v Alkmaare sa hrá ďalších 17 stretnutí.
Sparta Praha si vo svojom úvodnom vystúpení v súťaži poradila so Shamrockom Rovers 4:1 a teraz ju čaká súboj v Rijeke, kam odletela bez zraneného kapitána Lukáša Haraslína.
Slovenský krídelník po návrate z reprezentačného zrazu laboruje so zraneným členkom. Zdravotné problémy má aj ďalší Slovák v mužstve Sparty Dominik Hollý, v kádri je aj brankár Jakub Surovčík.
„Rudým“ sa darí aj v najvyššej českej súťaži, ktorú vedú o bod pred Slaviou, hoci v generálke na KL iba remizovali 0:0 na ihrisku Slovácka. Chorvátsky klub v prvom meraní síl prehral v Jerevane s FC Noah 0:1.
„Nečaká nás ľahká práca. Aby sme mohli myslieť na tri body, musíme sa zlepšiť,“ citoval portál iDnes.cz dánskeho obrancu v službách Sparty Asgera Sörensena.
Ďalší český klub Sigma Olomouc nastúpi doma proti Rakówu Čenstochová a bude dúfať v prvý bodový zisk.
V 1. kole prehral na pôde Fiorentiny 0:2. Za tím hrávajú aj Slováci Matúš Hruška a Tomáš Huk.
Samsunspor aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom sa bude snažiť nadviazať na triumf z ihrisku Legie Varšava (1:0), v 2. kole privíta Dynamo Kyjev.
Konferenčná liga 2025/2026 - 2. kolo ligovej fázy
Zápasy o 18:45:
Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok
Šachtar Doneck - Legia Varšava
Rapid Viedeň - AC Fiorentina
Škendija Tetovo - FC Shelbourne
HNK Rijeka - AC Sparta Praha
BK Häcken - Rayo Vallecano
KF Drita - Omonia Nikózia
Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio
AEK Atény - FC Aberdeen
Zápasy o 21:00:
AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
Universitatea Craiova - FC Noah
SK Sigma Olomouc - Raków Čenstochová
Shamrock Rovers - NK Celje
Samsunspor - Dynamo Kyjev
FSV Mainz - Zrinjski Mostar
Lincoln Red Imps - Lech Poznaň
Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport
Crystal Palace - AEK Larnaka