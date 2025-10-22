Sparta nastúpi v Chorvátsku bez Haraslína. Nečaká nás ľahká práca, znie z Prahy

Futbalisti Sparty Praha.
Futbalisti Sparty Praha. (Autor: Sparta Praha - facebook)
TASR|23. okt 2025 o 00:00
Slovenský krídelník laboruje so zraneným členkom.

BRATISLAVA. Tretia najvýznamnejšia európska pohárová futbalová súťaž Konferenčná liga má vo štvrtok na programe zápasy 2. kola hlavnej fázy.

Okrem stretnutia slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava v Alkmaare sa hrá ďalších 17 stretnutí.

Sparta Praha si vo svojom úvodnom vystúpení v súťaži poradila so Shamrockom Rovers 4:1 a teraz ju čaká súboj v Rijeke, kam odletela bez zraneného kapitána Lukáša Haraslína.

Slovenský krídelník po návrate z reprezentačného zrazu laboruje so zraneným členkom. Zdravotné problémy má aj ďalší Slovák v mužstve Sparty Dominik Hollý, v kádri je aj brankár Jakub Surovčík.

„Rudým“ sa darí aj v najvyššej českej súťaži, ktorú vedú o bod pred Slaviou, hoci v generálke na KL iba remizovali 0:0 na ihrisku Slovácka. Chorvátsky klub v prvom meraní síl prehral v Jerevane s FC Noah 0:1.

„Nečaká nás ľahká práca. Aby sme mohli myslieť na tri body, musíme sa zlepšiť,“ citoval portál iDnes.cz dánskeho obrancu v službách Sparty Asgera Sörensena.

Ďalší český klub Sigma Olomouc nastúpi doma proti Rakówu Čenstochová a bude dúfať v prvý bodový zisk.

V 1. kole prehral na pôde Fiorentiny 0:2. Za tím hrávajú aj Slováci Matúš Hruška a Tomáš Huk.

Samsunspor aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom sa bude snažiť nadviazať na triumf z ihrisku Legie Varšava (1:0), v 2. kole privíta Dynamo Kyjev.

Konferenčná liga 2025/2026 - 2. kolo ligovej fázy

Zápasy o 18:45:

Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok

Šachtar Doneck - Legia Varšava

Rapid Viedeň - AC Fiorentina

Škendija Tetovo - FC Shelbourne

HNK Rijeka - AC Sparta Praha

BK Häcken - Rayo Vallecano

KF Drita - Omonia Nikózia

Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio

AEK Atény - FC Aberdeen

Zápasy o 21:00:

AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava

Universitatea Craiova - FC Noah

SK Sigma Olomouc - Raków Čenstochová

Shamrock Rovers - NK Celje

Samsunspor - Dynamo Kyjev

FSV Mainz - Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps - Lech Poznaň

Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport

Crystal Palace - AEK Larnaka

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    dnes 00:00
