Weiss ich chcel zobrať autobusom piatich, Kmotrík ešte nekúpil žiadneho

„Žilina je oddýchnutá, hrá jeden zápas za týždeň a má mladé a behavé mužstvo. Musím to dobre postaviť,“ vravel tréner Slovana Vladimír Weiss. Očakáva výborný zápas, z oboch strán.

„Súboj jesene prvého s druhým. Pre nás je liga veľmi dôležitá, bude to šesťbodový súboj. Je rozdiel, či máte náskok štyri body, sedem bodov alebo bod. Môže to veľa napovedať do jarnej časti,“ dodal Weiss.