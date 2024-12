Prvý Slovák bol v úžase: Anglické esá mali druhú nohu iba na podopieranie

V Slovane sme viacerí hráči doplatili na to, že sme dôverovali ľuďom, ktorí nás oklamali.

Za môj prestup do Middlesbrough mal Slovan zinkasovať x libier (suma je uvedená v knihe). Na transfere pracoval okrem „Manažéra“ Slovana aj jeden Talian. Z prestupovej sumy sa po ceste z Middlesbrough do Manchestru stratilo x-tisíc libier.

Pán „Manažér“ mi navyše zabudol vyplatiť podpisový bonus. Od môjho prestupu do Middlesbrough som sa s ním osobne stretol len raz. Aj to náhodne. Bolo to pred zápasom slovenskej reprezentácie v jednom bratislavskom hoteli. Keď ma uvidel, najradšej by sa prepadol pod zem.

„Kedy mi vyplatíte peniaze, ktoré mi dlhujete?“ spýtal som sa.

