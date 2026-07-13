Rozhodne sa o súperovi Slovana v predkole Ligy majstrov. Guľa pred odvetou: Sme silný tím

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v utorok večer spoznajú súpera v 2. predkole prestížnej Ligy majstrov.
Úradujúci slovenskí majstri narazia na úspešnejšieho z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi, ktorých odveta je na programe o 18.00 h. V prvom zápase zvíťazil gruzínsky klub 3:2.
Slovan spozná súpera v 2. predkole
Obaja potenciálni súperi „belasých“ sa momentálne nachádzajú uprostred sezóny svojich domácich súťaží.
Úradujúci estónsky majster Flora je druhý o desať bodov za vedúcou Levadiou, Iberia vedie gruzínsku ligu s dvojbodovým náskokom pred Rustavi.
Podľa trénera Tallinnu Konstantina Vassiljeva rozhodli v Estónsku detaily a inkasovaná červená karta:
„Vzhľadom na to, ako sa zápas začal, bol koniec skôr pozitívny. Súper je ťažký, ale hrateľný. Vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas vonku.“
Pre slovenského diváka môže byť zaujímavá aj cesta lotyšskej Rigy pod vedením trénera Adriána Guľu. Tá v úvodnom stretnutí prehrala na pôde arménskeho Ararat-Armenia 0:2, ale 51-ročný kouč boj o postup predčasne nevzdáva.
Guľa: Máme väčší ofenzívny potenciál
„Samozrejme, nie je to dobrý výsledok po prvom polčase, pretože pre nás je to stále len prvý polčas. Ale myslím, že to bol zápas 50 na 50.
Nebolo ľahké dohrávať bez jedného hráča, ale stále sme mali jeden-dva dobré momenty. Musíme sa zlepšiť, pretože máme väčší ofenzívny potenciál a sme silný tím,“ uviedol pre klubový web.
Slovenskú stopu nesie aj duel maďarského ETO FC Győr s Víkingurom Reykjavík. Úradujúceho maďarského šampióna doviedol k titulu Balázs Borbély, ktorý síce v lete prešiel do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť, ale brankárskou jednotkou je naďalej Samuel Petráš.
Dvadsaťsedemročný gólman v minulotýždňovom stretnutí takmer vychytal čisté konto, ale v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol o tesnom triumfe islandského tímu Nikolaj Hansen.
Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).
Dve zdolané mužstvá z tzv. „šťastných dvojíc“ sa predstavia v 3. predkole KL. Tento rok v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone pre tento účel vyžrebovali Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC.
Odvety 1. predkola Ligy majstrov
Utorok
17:00 KuPS Kuopio - Vardar Skopje /prvý zápas: 2:0/
18:00 Iberia 1999 Tbilisi - Flora Tallinn /prvý zápas: 3:2/
18:00 Inter Club d'Escaldes - Lincoln Red Imps /prvý zápas: 1:3/
19:00 ETO FC Győr - Víkingur Reykjavík /prvý zápas: 0:1/
19:00 Riga FC - Ararat-Armenia /prvý zápas: 0:2/
19:30 Levski Sofia - Borac Banja Luka /prvý zápas: 1:1/
19:30 The New Saints - Sabah Baku /prvý zápas: 0:2/
20:00 Drita Gjilan - Kauno Žalgiris /prvý zápas: 1:1/
21:00 Larne FC - Tre Fiori /prvý zápas: 1:0/
21:00 Shamrock Rovers - Floriana FC /prvý zápas: 0:2/
Streda
19:30 Universitatea Craiova - ML Vitebsk /prvý zápas: 4:1/
20:15 FC Bissen - KÍ Klaksvík /prvý zápas: 1:2/
21:00 Egnatia Rrogozhine - Petrocub Hîncești /prvý zápas: 1:1/
21:00 Sutjeska Nikšič - Kajrat Almaty /prvý zápas: 1:2/