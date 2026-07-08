Gruzínci sú blízko, aby vyzvali Slovan v Lige majstrov. Uspela aj vlaňajšia senzácia

Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia 1999 Tbilisi zdolali v stredu v estónskom Talline domácu Floru 3:2 v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov.
Sú tak bližšie k 2. predkolu, v ktorom na víťaza dvojzápasu čaká bratislavský Slovan.
Domáci dohrávali od 60. minúty o desiatich po vylúčení za stavu 1:2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v utorok 14. júla o 18.00 h v Gruzínsku.
V ďalšom stredajšom stretnutí kazašský Kajrat Almaty zdolal na domácej pôde čiernohorskú Sutjesku Nikšič 2:1.
Práve Kajrat v minuloročných predkolách vyradil Slovan, neskôr aj Celtic Glasgow, a tak senzačne postúpil až do Ligovej časti Ligy majstrov.
Liga majstrov - 1. predkolo - 1. zápasy:
Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi 2:3 (1:2)
Góly: 28. Kreida, 73. Alamaa - 18. Natčkebia, 21. Džindžolava (z 11 m), 75. Kardava
Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič 2:1 (0:0)
Góly: 76. Áfrico, 90+3. Gual - 90. Mrvaljevič