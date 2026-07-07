Guľov tím prehral v Lige majstrov. V Arménsku nestrelil ani gól

Adrián Guľa - tréner Riga FC.
Adrián Guľa - tréner Riga FC. (Autor: Riga Football Club - facebook)
TASR|7. júl 2026 o 20:55
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O triumfe domácich rozhodli v druhom polčase Hugo Oilveira a Carlos Franca.

Futbalisti lotyšského šampióna Riga FC na lavičke so slovenským trénerom Adriánom Guľom prehrali v prvom zápase 1. predkola Ligy majstrov na pôde arménskeho Araratu Armenia 0:2.

O triumfe domácich rozhodli v druhom polčase Hugo Oilveira a Carlos Franca. Gibraltársky Lincoln Red Imps zvíťazil nad andorrským Interom Club d'Escaldes 3:1.

Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas.

Odvety sú na programe 14. a 15. júla. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).

Liga majstrov - 1. zápasy 1. predkola

Ararat-Armenia - Riga FC 2:0 (0:0)

Kauno Žalgiris - Drita Gjilan 1:1 (1:0)

Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes 3:1 (2:1)

Sabah Baku - The New Saints 2:0 (0:0)

Vardar Skopje - KuPS Kuopio 0:2 (0:1)

Floriana FC - Shamrock Rovers 2:0 (1:0)

Liga majstrov

Liga majstrov

    Adrián Guľa - tréner Riga FC.
    Adrián Guľa - tréner Riga FC.
    Guľov tím prehral v Lige majstrov. V Arménsku nestrelil ani gól
    dnes 20:55
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