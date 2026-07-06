Liga majstrov štartuje zápasmi prvého predkola, Slovan zatiaľ na súpera čaká

Tridsaťosem dní po finálovom stretnutí v Budapešti odštartuje v utorok duelmi 1. predkola nová edícia futbalovej Ligy majstrov.
Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. a 15. júla.
Medzi 28 tímami v prvom predkole je niekoľko nováčikov v podobe Sabah Baku z Azerbajdžanu, bieloruského ML Vitebsk, FC Atert Bissen z Luxemburska a Kauno Žalgiris z Litvy.
Slovenskú stopu budú mať v 1. predkole duely lotyšskej Rigy a maďarského ETO FC Győr. Riga pod vedením trénera Adriána Guľu narazí na arménsky Ararat-Armenia. Jeho asistentmi sú ďalší Slováci brat Norbert a Peter Argyusi.
Maďarského majstra doviedol k titulu slovenský kormidelník Balázs Borbély, no po úspešnom ročníku prešiel do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Jednotkou Győru však naďalej zostal 27-ročný brankár Samuel Petráš.
Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC.
Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL. Slovan vstúpi do bojov o miestenku v ligovej fáze LM 21. alebo 22. júla a odvety 2. kola sú na programe o týždeň neskôr.
Prvé zápasy 1. predkola Ligy majstrov
Utorok:
18:00 Ararat-Armenia - Riga FC
18:00 Kauno Žalgiris - Drita Gjilan
18:00 Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes
18:00 Sabah Baku - The New Saints
19:00 Vardar Skopje - KuPS Kuopio
19:30 Floriana FC - Shamrock Rovers
20:30 Tre Fiori - Larne FC
20:30 Borac Banja Luka - Levski Sofia
20:45 KÍ Klaksvík - FC Bissen
21:00 Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr
Streda:
17:00 Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič
18:00 Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi
19:00 ML Vitebsk - Universitatea Craiova
19:00 Petrocub Hincesti - Egnatia Rrogozhina