Liga majstrov štartuje zápasmi prvého predkola, Slovan zatiaľ na súpera čaká

Trofej Ligy majstrov
Trofej Ligy majstrov (Autor: TASR)
TASR|7. júl 2026 o 00:00
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V akcii bude lotyšská Riga pod vedením Adriána Guľu.

Tridsaťosem dní po finálovom stretnutí v Budapešti odštartuje v utorok duelmi 1. predkola nová edícia futbalovej Ligy majstrov.

Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. a 15. júla.

Medzi 28 tímami v prvom predkole je niekoľko nováčikov v podobe Sabah Baku z Azerbajdžanu, bieloruského ML Vitebsk, FC Atert Bissen z Luxemburska a Kauno Žalgiris z Litvy.

Slovenskú stopu budú mať v 1. predkole duely lotyšskej Rigy a maďarského ETO FC Győr. Riga pod vedením trénera Adriána Guľu narazí na arménsky Ararat-Armenia. Jeho asistentmi sú ďalší Slováci brat Norbert a Peter Argyusi.

Maďarského majstra doviedol k titulu slovenský kormidelník Balázs Borbély, no po úspešnom ročníku prešiel do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Jednotkou Győru však naďalej zostal 27-ročný brankár Samuel Petráš.

Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC.

Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL. Slovan vstúpi do bojov o miestenku v ligovej fáze LM 21. alebo 22. júla a odvety 2. kola sú na programe o týždeň neskôr.

Prvé zápasy 1. predkola Ligy majstrov

Utorok:

18:00 Ararat-Armenia - Riga FC

18:00 Kauno Žalgiris - Drita Gjilan

18:00 Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes

18:00 Sabah Baku - The New Saints

19:00 Vardar Skopje - KuPS Kuopio

19:30 Floriana FC - Shamrock Rovers

20:30 Tre Fiori - Larne FC

20:30 Borac Banja Luka - Levski Sofia

20:45 KÍ Klaksvík - FC Bissen

21:00 Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr

Streda:

17:00 Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič

18:00 Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi

19:00 ML Vitebsk - Universitatea Craiova

19:00 Petrocub Hincesti - Egnatia Rrogozhina

Liga majstrov

Liga majstrov

    Trofej Ligy majstrov
    Trofej Ligy majstrov
    Liga majstrov štartuje zápasmi prvého predkola, Slovan zatiaľ na súpera čaká
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