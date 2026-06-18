Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v novej edícii Ligy majsteriek

Futbalistky tímu Spartak Myjava.
Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka/Pyxel)
TASR|18. jún 2026 o 16:14
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Ich jediný zápas prvého predkola sa tak uskutoční 25. júla.

Futbalistky Spartaka Myjava sa v prvom predkole ženskej Ligy majstrov stretnú s lepším z dvojice Flora Tallinn - Mgarr United.

Štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone ich priradil do piateho miniturnaja, v ktorom sú iba tri kluby. Keďže mal slovenský majster lepší koeficient ako nasadený estónsky zástupca, išiel rovno do finále.

Ich jediný zápas prvého predkola sa tak uskutoční 25. júla. Duel medzi Florou a maltským majstrom je na programe o tri dni skôr.

Ak by Myjavčanky zvládli stretnutie prvého predkola majstrovskej vetvy, v semifinále toho druhého sa stretnú s albánskym klubom KFF Vllaznia.

Miniturnaje 1. predkola:

PAOK/Hapoel Jeruzalem - Neftči Baku/Buducnost Podgorica

Klaksvík/Ludogorets Razgrad - Mitrovica/Zimbru Kišiňov

Pjunik Jerevan/Wrexham - Glentoran/Riga FC

Czarni Sosnowiec/Nike Lusso - Athlone Town/Skopje 2014

Spartak Myjava - Flora Tallinn/Mgarr United

V prípade triumfu zabojujú o tretie predkolo proti úspešnejšiemu z dvojice Apollon - víťaz štvrtého miniturnaja prvého predkola. Zápasy druhého predkola sú na programe 5. a 8. augusta.

V prvom predkole je 19 tímov, ktoré sú nasadené do piatich miniturnajov. Víťazky jednotlivých miniturnajov postupujú do druhého predkola, ktoré sa odohrá rovnakým systémom.

Zúčastní sa v ňom 44 klubov, ktoré zabojujú o 11 voľných miest v treťom predkole. K nim sa pridá ďalších sedem tímov.


Miniturnaje 2. predkola:

Majstrovská vetva:

KFF Vllaznia/víťaz miniturnaja 5 (Spartak Myjava) - Apollon/víťaz miniturnaja 4

Austria Vieden/Hajduk Split - Mura/Farul Constanta

Brann/víťaz miniturnaja 2 - Ferencváros/víťaz miniturnaja 1

Dinamo Minsk/Servette - Breidablik/Aktobe

SFK 2000/PSV Eindhoven - Racing Union/HJK

Metalist 1925 Charkov/Fenerbacche - OH Leuven/TSC Bačka Topola

Gintra/Hearts - HB Koge/víťaz miniturnaja 3

Deväť vzájomných dvojzápasov následne určí záverečných postupujúcich do ligovej fázy. Triumf v Lige majstrov obhajuje FC Barcelona.

Ligová vetva:

Ajax/Brondby - Sparta Praha/Rangers

Juventus/Torreense - Hammarby IF/Apolonia

Valerenga/Malmö - Eintracht Frankfurt/Omonia

Sporting/SeaSters Odesa - St.Pölten/Young Boys

Ďalšie termíny:

Žreb 3. predkola: 11. augusta

Zápasy 3. predkola: 26. augusta a 2. septembra

Žreb ligovej fázy: 4. septembra

1. zápasy ligovej fázy: 22. a 23. septembra

2. zápasy ligovej fázy: 30. septembra a 1. októbra

3. zápasy ligovej fázy: 28. a 29. októbra

4. zápasy ligovej fázy: 10. a 11. novembra

5. zápasy ligovej fázy: 18. a 19. novembra

6. zápasy ligovej fázy: 16. decembra

Žreb dvojíc play off: 18. decembra

Zápasy play off: 3., 4., 10. a 11. februára

Štvrťfinále: 23., 24., 31. marca a 1. apríla

Semifinále: 1., 2., 8. a 9. mája

Finále: 28., 29. alebo 30. mája (Varšava)

Slovensko

    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v novej edícii Ligy majsteriek
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