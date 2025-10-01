Sparta už počíta aj s Haraslínom. Na úvod Konferenčnej ligy vyzve súpera z Írska

BRATISLAVA. Vo štvrtok 2. októbra o 18.45 h odštartuje prvými zápasmi ligová fáza Konferenčnej ligy, ktorej je v tejto sezóne súčasťou aj slovenský futbalový majster Slovan Bratislava.
Sparta Praha v úvodnom kole privíta írsky Shamrock, Olomouc sa predstaví na pôde talianskej Fiorentiny a jeden zo súperov „belasých“ holandský Alkmaar si zahrá s cyperskou Larnakou.
Práve zástupca holandskej Eredivisie bude druhým súperom Slovana v hlavnej fáze KL. Po úspešnom účinkovaní v predkolách sa výsledkovo v tomto období Alkmaaru prestalo dariť, v troch stretnutiach v rade nedokázal naplno bodovať.
Naposledy prehral na trávniku Nijmegenu 1:2, k tomu je často trestaným tímom v zápasoch.
„Neboli sme dostatočne dobrí, prehrali sme mnoho osobných súbojov. Musíme sa zlepšiť, čo sa nám proti Nijmegenu nepodarilo ukázať,“ citoval web ESPN trénera AZ Maartena Martensa.
Spartu čaká na úvod zástupca írskeho futbalu, navyše by sa do zostavy mal vrátiť Lukáš Haraslín. Slovenský krídelník chýba svojmu tímu už takmer mesiac, z tohto dôvodu nebol k dispozícii ani národnému tímu v úvode kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026.
Haraslín je však už späť v tréningovom procese a tréner Brian Priske naznačil, že vo štvrtok zasiahne do duelu: „Zotavuje sa podľa plánu a verím, že vo štvrtok dostane proti Shamrocku nejaké minúty. Ak to pôjde podľa plánov, tak bude pripravený aj na derby.“ Sparte vyšla ligová generálka, keď počas víkendu triumfovala nad Ostravou 3:0.
Sigmu Olomouc s triom slovenských legionárov Matúšom Hruškom, Tomášom Hukom a Matúšom Malým čaká súper zvučného mena. Talianska Fiorentina je v domácom prostredí jasným favoritom.
V Serii A však momentálne okupuje spodné priečky tabuľky. V uplynulých rokoch pritom patrila v Konferenčnej lige medzi najlepšie tímy súťaže.
„Čo si budeme hovoriť, favoritom nebudeme. Sú to zápasy, ktoré sú obrovskou výzvou. Verím, že sa chalani dokážu v rámci takejto konfrontácie vybičovať k najlepším výkonom. Sme nadšení, budeme chcieť v Konferenčnej lige hrať dôstojnú rolu a pokojne aj nazbierať dostatok bodov na to, aby sme sa dostali do play off,“ vyjadril sa kouč Olomouca Tomáš Janotka pre oficiálnu klubovú webstránku.
Samsunspor so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom v kádri sa v prvom kole predstaví na trávniku poľskej Legie Varšava.
„V predchádzajúcej sezóne sme hrali výborne a dostalo nás to do tohto bodu. Chceme aj v Európe hrať dobre. Legia sa môže doma oprieť o neuveriteľnú atmosféru, čaká nás plný štadión.
Nebude to jednoduché, čaká nás náročný zápas, ale teším sa na toto stretnutie. V každej súťaži chceme uspieť, to platí aj o Konferenčnej lige, ale treba ísť krok za krokom,“ uviedol tréner Samsunsporu Thomas Reis na predzápasovej tlačovej konferencii.
Konferenčná liga sa rovnako ako Liga majstrov a Európska liga koná od vlaňajška v novom formáte. V prípade KL odohrá každý tím po šesť zápasov s rôznymi súpermi.
Do osemfinále pôjde najlepších osem tímov v celkovom poradí a o zvyšných osem miest zabojujú účastníci na 9. až 24. mieste celkového hodnotenia. Finále je na programe 27. mája 2026 v Lipsku.
Konferenčá liga - 1. kolo ligovej fázy
18:45 HŠK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps
18:45 Rayo Vallecano - FK Škendija Tetovo
18:45 Omonia Nikózia - FSV Mainz
18:45 FC Noah - HNK Rijeka
18:45 Lech Poznaň - Rapid Viedeň
18:45 FC Lausanne-Sport - Breidablik Kópavogur
18:45 KuPS Kuopio - KF Drita
18:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans
18:45 Dynamo Kyjev - Crystal Palace
21:00 ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg
21:00 AC Sparta Praha - Shamrock Rovers
21:00 Shelbourne FC - BK Häcken
21:00 Raków Čenstochová - Universitatea Craiova
21:00 Legia Varšava - Samsunspor
21:00 AC Fiorentina - SK Sigma Olomouc
21:00 NK Celje - AEK Atény
21:00 AEK Larnaka - AZ Alkmaar
21:00 Aberdeen FC - Šachtar Doneck