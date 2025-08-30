ONLINE: FC Tatran Prešov - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a AS Trenčín dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
30.08.2025 o 18:00
6. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola Niké ligy, v ktorom Prešov hostí Trenčín. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Prešovčania sa nachádzajú na 10. priečke, v doterajších piatich zápasoch získali tri body. Dvakrát prehrali a trikrát remizovali, na svoju prvú výhru v najvyššej súťaži stále čakajú. V minulom kole remizovali na ihrisku Skalice 2:2.
Trenčín figuruje na 3. mieste s 9 bodmi na konte. Komárno zdolal 2:1, Košice 1:0 a Žilinu 2:1. Prehral s Trnavou 0:1 a v uplynulom zápase podľahol Dunajskej Strede na jej ihrisku 1:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body