Prešov prvýkrát sklamal domácich fanúšikov. S Trenčínom neudržal vedenie

Futbalisti FC Tatran Prešov s fanúšikmi.
Futbalisti FC Tatran Prešov s fanúšikmi. (Autor: Facebook FC Tatran Prešov)
TASR|30. aug 2025 o 19:59
Trenčín sa po víťazstve posunul na druhú priečku v tabuľke.

Niké liga - 6. kolo

Tatran Prešov - Trenčín 2:3 (1:2)

Góly: 23. Simon, 82. Morim – 32. Suleiman (Holúbek), 41. Pavek (Hájovský), 77. Suleiman

Rozhodovali: Glova – Vass, Čajka

ŽK: Gáll, Sipľak - Yakubu, Suleiman, Khan, Kam, Goss, Hájovský

ČK: 90+4. Menich (Prešov) za hrubý faul

Diváci: 6380

Prešov: Bajza – Balodis (78. Krasniqi), Míka (40. Menich), Šimko – Revenco (57. Gáll), Simon, Souček (78. Morim), Begala, Sipľak – Olejník (57. Sagna), Regáli

Trenčín: Katič – Pávek (89. Dmitrovic), Bagin, Bessile, Holúbek – Yakubu (68. Goss) – Hájovský, Khan – Kam (86. Jepihhin), Sabljič (89. Skovajsa), Suleiman

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PREŠOV. Futbalisti Tatrana Prešov prehrali v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s AS Trenčín 2:3.

Prešov sa v 23. minúte ujal vedenia zásluhou Simona, ktorý sa presadil po dorážke. Trenčín však na ihrisku nováčika ešte do prestávky otočil skóre.

Po kolmici Holúbka vyrovnal Suleiman a misky váh na stranu hostí naklonil Pávek. V 77. minúte po rýchlej kontre zvýšil Suleiman na 3:1, Prešov už iba skorigoval Morimom.

Pre východniarov ide o prvú domácu prehru v tomto ročníku. V predošlých dvoch zápasov vybojoval remízy so Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou.

Trenčín sa po víťazstve v Tatran Aréne posunul na druhú priečku v tabuľke. Bodovo sa dotiahol na lídra z Trnavy, ktorý má však dva zápasy k dobru. Prešovu patrí 10. miesto.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

