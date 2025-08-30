Prešov prvýkrát sklamal domácich fanúšikov. S Trenčínom neudržal vedenie

Niké liga - 6. kolo
Tatran Prešov - Trenčín 2:3 (1:2)
Góly: 23. Simon, 82. Morim – 32. Suleiman (Holúbek), 41. Pavek (Hájovský), 77. Suleiman
Rozhodovali: Glova – Vass, Čajka
ŽK: Gáll, Sipľak - Yakubu, Suleiman, Khan, Kam, Goss, Hájovský
ČK: 90+4. Menich (Prešov) za hrubý faul
Diváci: 6380
Prešov: Bajza – Balodis (78. Krasniqi), Míka (40. Menich), Šimko – Revenco (57. Gáll), Simon, Souček (78. Morim), Begala, Sipľak – Olejník (57. Sagna), Regáli
Trenčín: Katič – Pávek (89. Dmitrovic), Bagin, Bessile, Holúbek – Yakubu (68. Goss) – Hájovský, Khan – Kam (86. Jepihhin), Sabljič (89. Skovajsa), Suleiman
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
PREŠOV. Futbalisti Tatrana Prešov prehrali v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s AS Trenčín 2:3.
Prešov sa v 23. minúte ujal vedenia zásluhou Simona, ktorý sa presadil po dorážke. Trenčín však na ihrisku nováčika ešte do prestávky otočil skóre.
Po kolmici Holúbka vyrovnal Suleiman a misky váh na stranu hostí naklonil Pávek. V 77. minúte po rýchlej kontre zvýšil Suleiman na 3:1, Prešov už iba skorigoval Morimom.
Pre východniarov ide o prvú domácu prehru v tomto ročníku. V predošlých dvoch zápasov vybojoval remízy so Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou.
Trenčín sa po víťazstve v Tatran Aréne posunul na druhú priečku v tabuľke. Bodovo sa dotiahol na lídra z Trnavy, ktorý má však dva zápasy k dobru. Prešovu patrí 10. miesto.