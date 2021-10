Newcastle United hľadá nového trénera, The Guardian má horúceho kandidáta

Britský denník The Guardian píše, že 48-ročný Fonseca je v kontakte s majiteľmi Newcastle Unitted už od konca leta, ale konečné rozhodnutie sa stále neprijalo. A to aj napriek tomu, že bývalý tréner Šachtaru Doneck či AS Rím vyjadril záujem pracovať pre nových arabských majiteľov klubu.

Ďalšími adeptmi na uvoľnený post sú známe trénerské mená Roberto Martínez a Lucien Favre, ale aj niekdajšie hviezdy anglického futbalu Steven Gerrard a Frank Lampard, ktoré už tiež zbierajú trénerské skúsenosti.