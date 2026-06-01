Anglicko sa lúči s ikonou. Rekordér Premier League oznámil koniec kariéry

Rekordér v počte štartov v anglickej futbalovej lige James Milner ukončil kariéru. Štyridsaťročný univerzál a bývalý reprezentant to oznámil na instagrame.
Poslednú sezónu strávil v Brightone a celkovo v Premier League odohral za šesť klubov 658 zápasov.
"Opúšťam tento šport s veľkou hrdosťou, vďačnosťou a mnohými spomienkami. Futbal mi dal viac, ako by som si kedy vedel predstaviť, a budem vždy vďačný za možnosti, ktoré mi ponúkol, "uviedol Milner.
Za 24 rokov profesionálnej kariéry sa stal trikrát anglickým majstrom - dvakrát s Manchestrom City (2012 a 2014) a raz s Liverpoolom (2020).
S oboma klubmi získal aj domáci pohár, s Reds navyše v roku 2019 ovládol Ligu majstrov.
Milner už ako šestnásťročný debutoval v anglickej lige v drese Leedsu a krátko pred 17. narodeninami sa stal aj vtedy najmladším autorom gólu v histórii súťaže.
Odvtedy ich dal ďalších 55. Premier League hral aj za Newcastle a Aston Villu, ešte ako tínedžer predtým krátko pôsobil aj v druholigovom Swindone.
Za Brighton nastupoval od roku 2023 a v priebehu uplynulej sezóny predstihol v počte štartov v anglickej lige doterajšieho lídra Garetha Barryho (653). Za anglickú reprezentáciu odohral Milner 61 zápasov a raz skóroval.
"Mal som veľké šťastie, že som mohol zažiť niektoré nezabudnuteľné okamihy. Od boja o záchranu až po zisk titulov a štartu vo farbách svojej krajiny na dvoch majstrovstvách Európy a dvoch svetových šampionátoch.
viac ako všetkého toho si budem navždy vážiť ľudí a priateľstvo, ktoré som s nimi počas kariéry nadviazal," dodal Milner.